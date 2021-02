Premiér Igor Matovič (47) by bol rád, ak by minister zdravotníctva Marek Krajčí (46) udelil výnimku na používanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensku. S Ruskom podľa neho dohodol dva milióny dávok do konca júna!

Igor Matovič otvoril tlačovú konferenciu s veľkou dávkou irónie, keď začal rozprávať o pyšnej princeznej, ktorá sa pre vakcínu Sputnik V "hádže o zem". Premiér tiež podrobil kritike stranu Za ľúdí pre jej odmietavý postoj k neregistrovanej ruskej vakcíne.

Igor Matovič Zdroj: TASR

Situácia Matoviča rozhnevala natoľko, že počas tlačovej konferencie takmer kričal. "Toto my ideme spôsobiť ľuďom? Že my si sem nedovezieme 2 000 000 kvalitných vakcín, ktoré môžu zachrániť 1 000 000 ľudí? Dnes niekto len preto lebo chce byť chvíľu pekný pred kamerami chce toto hodiť do koša? Teraz tu budeme politikárčiť, ako pyšná princezná Krasomila, že tu sa spievať, očkovať nebude? Toto je politika Za ľudí?"

Predseda vlády kritizoval odmietanie ruskej vakcíny. Poukázal na to, že Sputnik je registrovaný okrem Maďarska aj v ďalších 29 krajinách. V otázke očkovania sa podľa neho stali krajiny Európskej únie "lúzrami" vzhľadom na množstvo oneskorených vakcín. Argumentoval tiež prieskumom agentúry AKO, podľa ktorého by ochota očkovať sa proti ochoreniu COVID-19 stúpla. Tvrdí, že zaočkovať by sa mohlo o 300.000 Slovákov viac.

Matovič podporil ministra zdravotníctva, aby využil svoju kompetenciu a podobne ako pri iných neregistrovaných liekoch povolil používanie Sputnika V. Rokovanie vlády o tejto otázke zdôvodnil snahou nájsť konsenzus a vyhnúť sa spochybňovaniu očkovacej látky.

Odopieranie vakcíny nazval premiér pokusom na ľuďoch, či prežijú bez nej. "Tá vakcína nemá chybu," myslí si. Zdôraznil, že chcel ľuďom umožniť, aby sa dobrovoľne mohli zaočkovať vakcínou, ktorej dôverujú. Poznamenal, že ide o otázku, pri ktorej je "nevhodné a ťažko populistické" viesť geopolitické zápasy. Kritizoval tiež, že sa tým znižuje dôvera k očkovaniu.

Slovensko nenakúpi vakcínu Sputnik V. Vládny kabinet vo štvrtok neschválil uznesenie o jej nákupe. Návrh vetovala strana Za ľudí.

