Matovič prekvapil viac ako sa očakávalo. Slovensko čaká celoplošné pretestovanie obyvateľstva na koronavírus! „Objednali sme 13 miliónov antigénových testov,“ povedal Matovič. Ide o testy, ktoré vedia odborníci vyhodnotiť za 15 minút, teda na výsledky sa nebude dlho čakať. Pretestovanie má byť o dva týždne počas soboty a nedele!

Plán celoplošného testovania bol vraj pripravený už niekoľko dní. Premiér prezradil, prečo s tým prišiel až teraz: „Bol utajený kvôli štátnemu záujmu. Verím, že budeme príkladom pre celú Európu a aj svet.“ Matovič prezradil, že už najbližší víkend by mohli byť pretestovaní obyvatelia v krízových oblastiach, ale zopakoval, že najväčšie testovanie bude o dva týždne.

„Testovanie má prebiehať tak, ako sme naučený chodiť na voľby. Pôjdeme do tých okrskov ako cez voľby,“ povedal šéf kabinetu s tým, že o celá situácia bude pod kontrolou armády. Pri testovaní by malo pomáhať až 43-tisíc ľudí.

Známe je aj to, koľko jeden test stál. Kupovalo sa od troch firiem a cena sa pohybovala od 3,9 eur za jeden test po 4,35 eura za kus. Najviac sa kúpilo od spoločnosti, ktorá ponúkla jeden test za 3,95 eur. „Viete si vypočítať sami, koľko nás to stálo. Ak nezastavíme koronavírus, tak nás to bude stáť 70 až 100 miliónov eur denne,“ povedal Matovič. 13 miliónov testov vyjde Slovensko okolo 52 miliónov eur.

„Ak sa rozhodneme, že to musí byť povinné testovanie, tak treba zmeniť aj zákon,“ doplnil s tým, že toto ešte nie je úplne presne vyriešené, a že viac informácií poskytne onedlho. Matovič priznal, že antigénové testy nie sú plnohodnotné, ale vraj zachytia problém: „Zachytia iba 30 percent z tých, ktorí sú pozitívni, ale odhadom podľa CT hodnôt ktoré na Slovensku máme, by nám mohli zachytiť 80 až 90 percent infekčných ľudí. To znamená nebezpečných ľudí pre ostatných.“ Každý občan by mal byť testovaný dvakrát kvôli inkubačnej dobé vírusu. Prvýkrát o dva týždne a potom hneď ďalší víkend.

„Možno urobíme dobrovoľnú štátnu karanténu, keď bude jeden člen rodiny otestovaný pozitívne a ďalší negatívne,“ povedal premiér. Premiér prezradil, ako ľudí na test prilákať. Zatiaľ svoj nápad ale nechcel prezentovať. Na otázku, či je schopný ustúpiť od plánu, keby sa k tomu verejnosť postavila negatívne, Matovič odpovedal: „Som, ale iba s mojou demisiou.“

