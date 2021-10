Premiér Eduard Heger ohlásil reformnú jeseň. Jej súčasťou bude aj reforma zdravotníctva. Tá sa začne optimalizáciou siete nemocníc.

Predseda vlády vyhlásil, že ambíciou je zlepšiť zdravotnú starostlivosť na Slovensku, lebo "ide o najvyššiu hodnotu mať zdravých občanov". Sľúbil výstavbu nových nemocníc a rekonštrukcie starších nemocníc. Druhá reforma sa týka súdnictva. "Musíme dostať justíciu do formy," povedala ministerka Kolíková.

Reformu školstva predstavil minister Gröhling. "Aby sa študenti koneče začali učiť to, čo budú naozaj v živote potrebovať, a nie len memorovať," povedal na margo nových plánov vo vzdelávaní. Čerpanie peňazí z Plánu obnovy by sa podľa jeho slov malo naplno prejaviť v roku 2023. Financie poskytne všetkým školám, ktoré si o to požiadajú.

"Zmeny, ktoré chystáme, prinesú lepšiu zdravotnú starostlivosť, lepšie podmienky pre zdravotníkov," povedal na margo reformy zdravotníctva minister Lengvarský. Zároveň zdôraznil, že žiadne nemocnice sa rušiť nebudú. "Budú sa transformovať lôžka na základe podrobných analýz," vysvetlil.

Premiér Eduard Heger sa krátko pred víkendom vyjadril aj k situácii okolo energií, ktorou sa podľa jeho slov vláda dôkladne zaoberá. Uviedol tak po stretnutí s ministrom hospodárstva a predsedom regulačného úradu. "Dnes som si na Úrad vlády SR pozval ministra hospodárstva Richarda Sulíka (S3) a predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andreja Jurisa. Informovali ma, že ceny elektriny a plynu pre domácnosti budú na podobnej úrovni ako v rokoch 2019 a 2020. Vraciame sa teda k cenám, ktoré určili ešte vlády Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD)," spresnil v piatok (1. septembra).

Premiér považuje preto za mimoriadne bezohľadné voči občanom, keď sa opozícia snaží z tejto témy vytĺkať politický kapitál. "Elektriny aj plynu je dostatok a súčasné celosvetové turbulencie na trhoch dokáže štát účinne tlmiť," ubezpečil. "Nenechajte sa preto klamať opozíciou, ktorá vnáša do spoločnosti chaos a strach. Moja vláda sa dôkladne zaoberá situáciou okolo energií a má ju pod kontrolou," dodal Heger.