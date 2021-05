V máji si prevzal obvinenie a ďalší postup bude konzultovať len s právničkou. "Plne dôverujem orgánom činných v trestnom konaní (OČTK) a verím, že dokážem svoju nevinu," hovorí Herák. Podrobnosti a skutočnosti oznámi najprv polícii vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie. Média požiadal, aby brali do úvahy prezumpciu nevinny.

"Som pripravený poskytnúť maximálnu súčinnosť OČTK. Kým nebudem zbavený viny, rozhodol som sa pozastaviť svoje členstvo v klube OĽaNO," vyhlásil na tlačovke.

Poslanec vylučuje, že by bolo obvinenie politicky motivované a považuje ho za výmysel. Dnes pre náš denník prezradil, že sa vzťahuje k vlaňajšiemu roku. Ako prvý o obvinení informoval portál spravy.rtvs.sk. „Obvinenie mám, ale nepredvolali ma na výsluch. Môže sa to ťahať 5 až 6 rokov, pretože je to tvrdenie proti tvrdeniu," povedal Herák s tým, že zatiaľ nevie, čo má čakať.

Na otázku, ako takéto obvinenia vníma jeho manželka, Herák odpovedal: „Moja manželka stojí pri mne." Podľa jeho slov prácu s deťmi vykonáva už 15 rokov a zatiaľ sa podobné obvinenia neobjavili. „Pracujem s deťmi zo sociálne znevýhodnených rodín, ktoré si nesú traumy z detstva a mnohé veci berú inak ako deti z bežných rodín," dodal.

Možnosť, že obvinenia sú snahou zdiskreditovať jeho status poslanca, odmieta. „Nemyslím si ani, že ide o rasovú diskrimináciu alebo o snahu ma zdiskreditovať," dodáva na svoju obhajobu.

Herák kandidoval do parlamentu vo veku 31 rokov s víziou meniť životy mladých ľudí žijúcich v detských domovoch. Pred vstupom do parlamentu pracoval ako vysokoškolský učiteľ a štatutár občianskeho združenia Fantázia detí.

Teóriu o politickej diskreditácii predbežne označil za nepravdepodobnú aj skúsený politológ Miroslav Řádek. „Ak sa nedokážu iné skutočnosti a vzhľadom na vyjadrenie samotného poslanca sa zrejme o pokus o politickú diskreditáciu jeho osoby alebo hnutia OĽaNO zatiaľ nejde," uviedol. „V prípade bolo políciou iba vznesené obvinenie, čo z neho ešte nerobí vinníka. Samotná povesť poslanca bude do budúcnosti závisieť od výsledkov vyšetrovania. No ak sa nepreukáže vina, jeho osobná ani politická povesť by utrpieť nemali,” zhodnotil.

Jasnejšie vysvetlenie požaduje rómsky kráľ Robert Botoš. „Poslanec Herák by sa nemal skrývať za všeobecné vyjadrenia,” odkázal s tým, že ho žiada, aby vydal oficiálne vyhlásenie o čo konkrétne v danej veci ide, kto a prečo podal na neho trestné oznámenie.

