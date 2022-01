Pripravujeme pre vás živé vysielanie. Všetky informácie budeme aktualizovať...

Prvým viceprezidentom Policajného zboru (PZ) sa v utorok stal Branko Kišš a viceprezidentom Damián Imre. Novým riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) je Ľubomír Daňko. Pre TASR to uviedol riaditeľ odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ Petar Lazarov. Práve o týchto zmenách bude Hamran informovať na dnešnej tlačovke.

Vo funkciách policajných viceprezidentov dosiaľ pôsobili Jana Maškarová a Róbert Bozalka. Koniec ich pôsobenia oznámil Hamran ešte začiatkom októbra 2021. Avizoval tiež ďalšie personálne zmeny.

Zavádzanie reforiem a očistné procesy v polícii prirodzene vedú k pnutiam, ktoré verejnosť môže vnímať ako boj o pozície, zápas o spravodlivosť alebo "vojnu v polícii", komentoval v rozhovore pre TASR minuloročné dianie v polícii minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Pri stabilizácii situácie treba podľa neho postupovať systematicky.

Reformným procesom podľa neho prechádza aj Úrad inšpekčnej služby (ÚIS). "Uvedomujem si, že stabilizácia nežiadúcich javov reformného procesu si vyžaduje vysokú mieru odhodlania, strategického myslenia a identifikáciu vhodných riadiacich prvkov. Preto je nevyhnutné pokračovať v našom úsilí aj naďalej," skonštatoval Mikulec.

Hovorí napríklad, že personálne rozhodnutia by sa mali prijímať len na základe preukázaných skutočností a nemalo by sa podliehať prílišnej eufórii z úspechov alebo mediálnemu tlaku a iracionálnemu spochybňovaniu. "Jednoducho musíme postupovať systematicky. Na základe už doposiaľ vykonaných krokov a opatrení som presvedčený, že realizovaný reformný proces bude ukončený tak, ako sme si predsavzali," dodal.



Negatívne pôsobiace javy sa podľa ministra vyskytujú aj pri reformných procesoch v iných sférach. Ako uviedol, z rôznych vyšetrovaných prípadov je dnes už zrejmé, že v polícii existovali interné podsystémy, ktoré zneužívali svoje postavenie. "A to znamená, že nie vždy pracovali vo verejnom záujme, a teda neplnili svoje základné poslanie určené zákonmi," dodal.

Úrad inšpekčnej služby bude podľa ministra po ukončení reformného procesu plne funkčný a bude zodpovedať cieľom zakotveným v programovom vyhlásení vlády. "Po vykonaní základných nevyhnutných opatrení budeme verejnosť podrobnejšie informovať o novej koncepcii, na základe ktorej bude reorganizovaná ÚIS postavená," doplnil.



Pracovná skupina pre obnovu dôvery v právny štát podľa Mikulca vypracovala konkrétne návrhy, ktorých realizácia sa v súčasnosti vykonáva. Po ich zavedení do praxe sa má vyhodnotiť dosah zrealizovaných opatrení. "Ak by nebol dosiahnutý očakávaný stav, predpokladám, že bude pracovná skupina opäť zasadať a pracovať na predĺžení doplňujúcich alebo nových návrhov k dosiahnutiu hlavného cieľa – obnoviť dôveru v právny štát," načrtol s tým, že podľa priebežného vyhodnocovania kroky navrhnuté pracovnou skupinou prispievajú k stabilizácii.

