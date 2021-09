Pellegrini pripomenul, že občania majú právo zúčastniť sa na referende. "Približne 600 000 ľudí sa podpísalo pod vypísanie referenda. Boli naplnené podmienky a preto sa referendum musí uskutočniť," povedal. Vláda sa podľa neho vo veci rozhodla pre politickú obštrukciu a odďaľuje ľudové hlasovanie. Hlas preto navrhol zmenu rokovacieho poriadku v parlamente a zmenu ústavy. "Je výlučne v rukách politikov či ľuďom vyhovejú alebo nie," povedal. Práve prebieha živé vysielanie. Všetky informácie budeme aktualizovať...

Tému predčasných volieb do budúcnosti počas včerajšej tlačovej konferencie nevylúčil ani predseda parlamentu Boris Kollár (56). Zrušenie obvinení pre exšéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského totiž podľa neho poukázalo na ich nezákonnosť.

Pokiaľ by sa v nezákonnosti obvinení či v manipulácii svedkov malo pokračovať, hnutie Sme rodina sa na tom nechce zúčastňovať a začalo by s koaličnými partnermi rozhovory o predčasných voľbách. Vyhlásil na tlačovej konferencii Kollár. "Pokiaľ by niečo takéto malo pokračovať, nie sme ochotní sa na tom zúčastňovať. Potom je čestné povedať ľuďom, aby znova rozhodli v predčasných voľbách," povedal.