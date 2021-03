NAŽIVO Pellegriniho strana Hlas si posvietila na Krajčího: TAKTO zhodnotili jeho rok vo funkcii

Minister zdravotníctva z OĽANO Marek Krajčí je posledné dni pod paľbou kritiky. Olej do ohňa prilial minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík, ktorý žiada Krajčího odchod z funkcie. Prezidentka Zuzana Čaputová to tak ostro nepovedala, no jej kritika systému očkovania hovorí za všetko. Dnes sa rozhodol jeden rok Krajčího vo funkcii zhodnotiť opozičný Hlas Petra Pellegriniho.