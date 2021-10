Tlačovú konferenciu môžete sledovať s nami naživo:

Pred verejnosť na tlačovej konferencii predstúpil líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. "Nielen Slovensko, ale aj okolitý svet žije v ťažkých časoch. Ale to by sme potrebovali vládu, ktorá sa zaujíma. Slovensko zažíva doteraz nevýdané zdražovanie," povedal politik. Dodal, že sa to týka cien energií aj potravín. Problémy podľa neho spôsobuje aj doprava. Premiér Eduard Heger je podľa Pellegriniho len "hovorca Igora Matoviča" a neprichádza s vlastnými nápadmi.

Aj minister hospodárstva Richard Sulík sa podľa neho namiesto riešenia hospodárskych problémov venuje výstave Expo Dubaj 2020. "Sulík nemá v rozpočte ani jedno euro na kompenzáciu cien energií," dodal Pellegrini.