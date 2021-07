Práve prebieha živé vysielanie. Všetky informácie budeme aktualizovať...

Prezidentka v máji vymenovala historicky prvého predsedu nového Najvyššieho správneho súdu. Je ním bývalý prokurátor, advokát aj sudca, JUDr. Pavol Naď. Vznik Najvyššieho správneho súdu na Slovensku je súčasťou veľkej justičnej reformy, ktorú presadila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. „Do funkcie ministerky som niečo pred vyše rokom nastupovala s tým, že sa chcem pokúsiť o ambicióznu reformu justície. Pretože si to zaslúži jednak justičné prostredie, ale v prvom rade si to zaslúžia ľudia na Slovensku. Súčasťou reformy bolo aj vybudovanie nového Najvyššieho správneho súdu. Potrebu jeho zriadenia som vnímala aj ako odraz zásadnej spoločenskej krízy, pokiaľ ide o dôveru v štát a jeho inštitúcie, ktoré majú byť základom pre demokratický právny štát. Tieto inštitúcie sú pod väčším drobnohľadom verejnosti a tá zreteľne dávala najavo, že tu zlyhávali a že je nevyhnutne potrebné ich zreformovať, vyčistiť a vrátiť do módu, kde môžeme hovoriť o demokratickom právnom štáte a vláde práva. Najvyšší správny súd vidím ako súčasť takéhoto riešenia“, uviedla po vymenovaní nového predsedu tohto súdu ministerka Mária Kolíková.

Najvyšší správny súd má významné právomoci, môže chrániť ľudí pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov. Bude preskúmavať dôležité rozhodnutia úradov, inštitúcií, ktoré sa týkajú napríklad dôchodkov, sociálnych dávok či daňových vecí. Prechádzajú na neho aj niektoré kompetencie z Ústavného súdu, keďže bude rozhodovať o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, aj preto sa o ňom právom hovorí ako o "malom ústavnom súde".

Rovnako bude rozhodovať o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo hnutia. A v neposlednom rade bude zároveň disciplinárnym súdom pre sudcov, prokurátorov, prípadne ďalšie právnické profesie. „Tieto jeho právomoci nie sú obyčajné. Naopak, sú zásadné, aby mohla byť vrátená dôvera v inštitúcie a právny štát,“ uzatvorila Kolíková.