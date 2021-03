O plánovanej reforme ministerstvo školstva informovalo už niekoľko dní dozadu. Bude sa týkať školského zákona, ktorý sa má už onedlho dostať do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.

"V triedach základných škôl je momentálne 75.137 detí, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby," povedala šéfka Odboru inkluzívneho vzdelávania Svetlana Síthová pre TASR. V súčasnosti poskytujú poradenstvo centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP). A práve to by sa malo zmeniť. Po novom by mal byť tento systém prepojený na piatich úrovniach.

Viac sa dozviete na tlačovej konferencii ministerstva školstva:

Podľa ministra je to krok, o ktorom sa hovorilo už niekoľko rokov. "Máme deti, ktoré potrebujú samostatnú pomoc či starostlivosť. Máme vybudovaný poradenský systém a našim cieľom je zlepšiť ho," povedal Gröhling. V rámci návrhu spolupracovalo viacero školských špecialistov. Pracovníci ministerstva sa budú postupne stretávať aj s organizáciami zapojenými do reformy.

Nový systém školského poradenstva bude pozostávať z piatich stupňov. "Prvá úroveň je učiteľ v triede. Je to metodická podpora učiteľa na prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami," vysvetlil minister. Ministerstvo má v súčasnosti evidovaných 75-tisíc integrovaných detí. Druhý stupeň je školský podporný tím v škole. "Sú to existujúce profesia ako napríklad asistent či logopéd, rovnako ako aj nové," dodal.

Pre potreby tretieho a štvrtého stupňa bude vytvorený nový subjekt - centrum poradenstva a prevencie. Posledný piaty stupeň bude riešiť novovytvorené centrum zamerané na konkrétne diagnózy - napríklad autizmus alebo poruchy sluchu či zraku.