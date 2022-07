Práve prebieha živé vysielanie. Všetky informácie budeme aktualizovať...

Na riziko, že z výstavby nájomných bytov môže profitovať aj firma, ktorá bola vymazaná z registra partnerov verejného sektora, sa chce pozrieť ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (SaS).

Začiatkom mesiaca po rokovaní vlády uviedla, že o tomto riziku nevedela, chce sa preto bližšie zoznámiť s problematikou. "Je to pre mňa nová informácia, musíme sa na to pozrieť a prípadne zvážiť zmenu právnej úpravy," pripustila ministerka. Nechcela však špekulovať o tom, či to nemôže vyvolať trenice s hnutím Sme rodina, ktoré zákon o podpore výstavby štátnych nájomných bytov presadilo. "V prvom rade sa na to musím pozrieť, nepredbiehajme," uviedla.

Mária Kolíková Zdroj: Jaroslav Novák

S informáciou o tom, že schválený zákon umožní štátu nepriamo spolupracovať aj s firmami, ktoré boli vymazané z tzv. protischránkového registra, prišiel Denník N.

Cieľom zákona o štátnej podpore nájomného bývania, ktorý 8. júna podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová, je vytvoriť prostredie, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania. Zákon má riešiť aktuálne problémy v oblasti bývania na Slovensku, a to sú fyzická a cenová dostupnosť bývania pre široké skupiny obyvateľstva.

Zabezpečí sa taxatívna špecifikácia spôsobov obstarávania bytových domov prenajímateľmi na účely poskytovania bytov do štátom podporovaného nájomného bývania. Rozšírili sa tiež možnosti nadobúdania bytových domov aj prostredníctvom nadobudnutia podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je vlastníkom týchto bytových domov.