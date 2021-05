Podľa Mičovského slov Bartošová poslala rezignáciu na svoju funkciu a teda bud eju oslovovať už bývalá generálna riaditeľka. "Azda máme lepší dôkaz toho, že sme tvrdili: padni komu padni," hovorí o tom ako OĽaNO čistí aj pri "svojich ľuďoch". "V minulosti takéto spôsoby bežné neboli a nehráme sa na skrývačku," hovorí Mičovský. Podľa jeho slov je spojený s jej osobou, najmä preto, že sám ju do funkcie menoval.

Mičovský objasnil moment vymenovania Bartošovej. "Hľadal som človeka, ktorý by túto rolu splnil s plnou zodpovednosťou. Nemal som vhodného človeka, ktorý by povedal, že pani Bartošová je kvalitný človek. Bola malým protikorupčným bojovníkom a tieto skutočnosti mi boli takto prezentované a garantované. Ale do životopisu si nenapísala jeden moment," hovorí Mičovský a dopĺňa, že exšéfka SPF mala svoj osobný príbeh z minulosti s Milošom Kaštanom - spolupracovníkom Mikuláša Černáka. Vzťah Bartošovej a Kaštanom bol osobný. "Mala na to právo. A bolo to kedysi dávno. Nikdy vzťah nemal vplyv na jej fungovanie v SPF," dodal minister.

Na SPF podľa Mičovského treba urobiť kontrolu a odporučiť audit na základe káuz z minulosti ale najmä z aktuálnych informácii o tom, že tam stále funguje akási korupčná činnosť.

Po zvážení a vysvetlení všetkých okolností z minulosti a po rozhovore s Bartošovou urobil Mičovský návrh vláde aby ju vymenovali do funkcie. "Údajne som ja priateľ matky Bartošovej. Nepoznám jej matku a je to absolútna lož. Nemá to význam ani rozoberať," obhájil sa Mičovský. Podľa neho je ale Bartošová veľkou odborníčkou vo svojom odbore.

"Neviem čo sa skrýva za prípadom pani Bartošovej a neviem to do tejto chvíle," vyjadril sa Mičovský. Povedal, že do politiky vstúpil náhodou, keď vstúpil ako lesník do strany Igora Matoviča.

Po tomto všetkom sa Mičovský rozhodol rezignovať na poste ministra pôdohospodárstva.

"Cítim potrebu do istej miery ospravedlniť sa ľuďom. A viem, že tento rezort sa dá riadiť lepšie a čestnejšie," hovorí emotívne. Podľa neho sklame ľudí na ministerstve aj v hnutí OĽaNO. "Beriem to tak, že človek môže mať veľké ciele a nie vždy sa mu to podarí naplniť," dodal. Hovorí, že chce aby sa veci odhalili do "posledného kútika" aby vyšla pravda najavo.

"Ak by som sa rozhodoval na základe toho, že som sa rozhodoval, že mi niekto povedal na niekoho niečo nepekné, tak by táto budova bola prádzna," odpovedal na margo otázky, prečo napriek pochybnostiam vymenoval minulý rok Bartošovú do funkcie. "Prvý by som tu nemohol byť, koľkí majú nedôveru voči mne," hovorí a dodáva, že chce aby prišiel človek lepší ako je on sám. "Poriadok treba nie len hlásať, ale ho aj činmi dokazovať," hovorí na svoju rezignáciu a na to, či OĽaNO má dostatok odborníkov.