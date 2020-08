Tlačová konferencia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga sa týka preventívnych opatrení počas otvorenia nového školského roka. Žiaci sa do svojich lavíc vrátia už 2. septembra, čo s druhou vlnou pandémie a rastúcimi číslami pozitívne testovaných na vírus Covid-19 zásadne skomplikuje situáciu. O opatreniach bude informovať minister školstva, ale aj hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast MUDr. Elena Prokopová.

Branislav Grohlin neráta, že by školy zatvorili

Školy sa budú od nového školského roka 2020/2021 riadiť troma fázami. Zelená fáza bude bezpečná, oranžová sa zavedie pri podozrení na nový koronavírus u jedného žiaka alebo zamestnanca školy. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga. V utorok počas tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že nechce, aby sa školy zatvárali z dôvodu šírenia nového koronavírusu opäť celoplošne. Školy musia zároveň vyčleniť jednu miestnosť na bezprostrednú izoláciu.

Minister školstva ráta s tým, že sa bude vyučovanie prerušovať v rámci červenej fázy. Jeho výrok doplnila Elena Prokopová. "Rátame s tým, že školy zatvárať budeme, ale toto zatváranie musí byť opodstatnené," priznala s tým, že odhadovať vývoj je nereálne. "Nevieme ako sa bude situácia vyvíjať potom, čo sa deti vrátia do škôl po letných táboroch a podobne," povedala a zdôraznila, že opatrenia sú nastavené tak, aby sa roziko eliminovalo nielen v školách, ale aj na internátoch. Tisícky študentov sa koncom septembra vrátia aj do Mlynskej doliny v Bratislave. Rezort školstva navrhuje, aby sa začiatok zimného semestra 2020/2021 na univerzitách posunul na 28. septembra.

Konzílium pred pár dňami prijalo opatrenia pre školy s tým, že vláda avizovala, že rúška sa budú týkať predovšetkým žiakov na druhom stupni a stredoškolákov. To, ako sa opatrenia dotknú študentov vysokých škôl, zatiaľ nebolo jasné, rovnako, ako v prípade škôlkarov, kde je dodrživanie opatrení najkoplikovanejšie. Nosenie rúšok v triedach bude povinné v prvých 2 týždňoch školského roka pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Žiaci prvého stupňa a predškoláci nebudú musieť nosiť rúška v triedach, len v spoločných priestoroch a na chodbách. Dnes však premiér Igor Matovič vyzval, aby v prípade, keď to žiaci zvládnu,mali rúška aj na 1. stupni ZŠ. "Čím viac detí aj na prvom stupni bude rúška mať, tým viac si ochránia svoje vlastné zdravie, ale aj zdravie svojich spolužiakov. A tým viac zabránime, aby sme chorobu prípadne šírili v rámci triedy a potom následne aj kdekoľvek inde," poznamenal premiér. Zároveň chápe, že malým deťom sa v rúškach ťažko dýcha. "Ale keď to zvládne 70 – 80 percent detí, tak vždy lepšie, ako keď povieme všetkým, že to nemusia mať,"uviedol.



Rodičia nebudú musieť deťom platiť test na koronavírus, ako to pôvodne navrhla pandemická komisia a minister Krajčí. Stačiť bude dotazník a čestné prehlásenie, v rámci ktorého rodičia povedia, či bolo dieťa od 17. augusta mimo Slovenska, alebo sa zúčastnilo na hromadnom podujatí. Zároveň podpíšu vyhlásenie o bezinfekčnosti.