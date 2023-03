"Som demokrat, no nie som autorom demokratov," uviedol Matovič v úvode tlačovej konferencie s tým, že ak by to tak bolo, súčasťou novej strany by neboli ministri Rastislav Káčer či Karel Hirman. "Chcel by som vás poprosiť, aby ste z Eduarda Hegera nerobili Matovičovu bábku," vyhlásil Matovič s tým, že s ideou rozdeliť sily síce prišiel on, no Eduard Heger s ďalšími krokmi pokračoval sám. Matovič zároveň ocenil, že Heger sa dištancoval od prípadnej povolebnej spolupráce s Hlasom. Demokratom poprial úspech. Práve prebieha živé vysielanie. Všetky informácie budeme aktualizovať...