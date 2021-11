Pripravujeme pre vás živé vysielanie. Začať by sa malo o 14:00 hod.

Podľa Matoviča je aktuálny daňový systém komplikovaný a navyše kvôli nemu štát prichdáza o miliardy eur. Systém chce zjednodušiť tak, aby mu každý rozumel. Podľa jeho slov sa bude budúci rok dolaďovať a platiť by mohla začať od 1.januára 2023. Stáť by nás mala približne pol miliardy eur.

Matovič tvrdí, že tieto zmeny podporila väčšina jeho ministerských kolegov okrem Richarda Sulíka, ktorého o stretnutie vraj žiadal 5-krát.

Ministerstvo financií v nedeľu predstavilo prvú časť daňovo-odvodovej reformy s názvom Daňová revolúcia. V prvej časti minister financií Igor Matovič (OĽANO) prezentoval zmeny v politikách podpory rodiny, ktorých cieľom je eliminovať dopady chudoby na rozvoj talentov detí.

Pracujúci rodič bude môcť získať na jedno dieťa do 18 rokov až 200 eur mesačne. Hotovostná platba pre dieťa nepracujúceho rodiča sa zvýši na 30 eur a 70 eur získa dieťa účelovo viazané na Služby deťom - doučovanie, krúžky, športové aktivity, atď.

MF SR navrhlo zlúčiť prídavok na dieťa pri študentoch nad 18 rokov a daňový bonus na 50 eur z dnešných 25,50 a 23,22 eura. Nárok má vzniknúť automaticky každému študentovi nad 18 rokov, bez ohľadu na to, či jeho rodič pracuje.

Rekreačný bonus, na ktorý by mali nárok deti s pracujúcim rodičom by mal slúžiť na podporu domáceho cestovného ruchu a celkovú výšku podpory takto ministerstvo odhaduje na viac ako 320 miliónov eur ročne, čo je päťnásobok dnešnej podpory. “Státisíce detí nechodia na žiadny krúžok, lebo si to ich rodina nemôže dovoliť. Nezahadzujeme talent týchto detí!” povedal podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič.