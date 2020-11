Premiér prišiel na rokovanie Pandemickej komisie s viacerými nápadmi na uvoľňovanie opatrení. "Dal som návrh, aby sme mohli otvoriť aspoň tie prevádzky, kde je minimálne riziko šírenia vírusu," povedal. Týkali sa otvárania divadiel, kín, plavární či fitnes centier. Matovič s nimi nakoniec obstál aj pred odborníkmi.

Od pondelka tak budú otvorené divadlá, kiná a kostoly s obsadenosťou maximálne 50%. Do fitnes centier a plavárni bude môcť vstúpiť naraz maximálne 6 osôb s kapacitou jedného človeka na 15 metrov štvorcových. Opäť sa bude hrať aj Slovenská hokejová liga a 1. futbalová liga, no nateraz bez divákov.

Aké ďalšie opatrenia komisia schválila? Pozrite s nami tlačovú konferenciu po zasadnutí komisie.

Podľa posledných zistení vedcov dokážu antigénové testy, ktoré sa používali aj počas plošného testovania, vo veľkej miere identifikovať práve infekčných obyvateľov. Oznámil to infektológ Pavol Jarčuška. "Nedokážu odhaliť ľudí, ktorí ešte len môžu byť infekční, no odhalia tých, ktorí už infekční sú,"deklaroval aj minister zdravotnístva Marek Krajčí. "Je úplne evidentné, že zlomenie kriky je následkom plošného testovania. Tá krivka nám pomaly klesá,"dodal Krajčí.

Prvé dávky vakcíny by na Slovensko podľa šéfu zdravotníctva mali prísť koncom tohto alebo začiatkom ďalšieho roka. "Slovensko má zakontrahovaných 17 miliónov dávok vakcín,"povedal.

Vývoj pandémie sa zhoršuje v okresoch Detva, Krupina, Banská Štiavnica a Skalica, všeobecne je však viditeľný pokles v 14 dennej incidencii. "Počet hospitalizovaných nám nerastie tak rýchlo, ako sme predpokladali," povedal Krajčí dobré správy.

Znížilo sa aj reprodukčné číslo vírusu, ktoré je momentálne medzi 0,7 a 0,9. "Ak by sme v tomto tempe vydržali, na konci decembra by sme mohli mať kĺzavý medián na úrovni 500,"povedal s tým, že táto podmienka by sa splnila len v prípade, ak by bolo každý víkend celoplošné testovanie.

Kĺzavý medián, ktorý rozhoduje o otváraní prevádzok, sa zmenil na 7-dňový priemer 750 prípadov. Slovensko by takto prešlo na takzvaný covidový semafór podľa zasiahnutých okresov. "Ideme do ťažkého obdobia a ak to bude o tom ,že nebudeme môcť používať plošné testovanie, lebo jede nz našich koaličných partnerov ho spochybňuje, môžeme používať lockdowny,"povedal Matovič. Pripomenul, že jeho "domáca úloha" pre Sulíka stále platí - do nedele predstaviť plán, ako do konca novembra otvoriť všetky prevádzky.

Matovič tvrdí, že ak by sme na Slovensku otvorili školy tak, ako ich chcú otvoriť Sulík, Gröhling a Cigániková, na Vianoce budeme mať 5 000 prípadov denne a 1 500 mŕtvych mesačne navyše. "Môžeme deti pustiť do škôl a otvoriť reštaurácie, ale kto bude kopať hroby?" pýta sa Matovič. Tvrdí, že Sulík a Gröhling "sľubujú hlúposti, o ktorých vedia, že sa nedajú splniť." Školy sa podľa premiéra môžu otvoriť až vtedy, keď týždňový priemer nových prípadov klesne pod 750.