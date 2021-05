Niet inej cesty, ako pomôcť košickým oceliarniam U.S. Steel Košice, než je dekarbonizácia, teda výmena vysokých pecí na elektrické. Uviedol to vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) v piatok počas tlačovej konferencii, na ktorej informoval o výsledkoch rokovaní v Pittsburghu. Výmena pecí by podľa slov vicepremiéra znížila emisie oceliarní o viac než 80 %, išlo by však o obrovskú investíciu (asi 1,5 miliardy eur), preto je na mieste rozprávať sa o tom, či by oceliarne nemali dostať pomoc z Fondu obnovy či z iných zdrojov. Všetky informácie budeme aktualizovať...

Autori: TASR , kuj