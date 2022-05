Na Slovensku sa dejú veci, ktoré by si pred pár rokmi predstavoval asi málokto. Z rôznych trestných činov sú obvinení oligarchovia, bývalé vedenie polície a niekdajší dôležití funkcionári štátnych inštitúcií. Celé to začala vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka, ktorý o mnohých podozreniach dnes už obvinených osôb písal. Súd s Marianom Kočnerom, ktorý je z objednávky Kuciakovej vraždy obžalovaný, sa ale naťahuje dlhé mesiace a nemusí tomu byť inak ani v najbližšom období.

9.18 – Sudkyňa na úvod povedala, že Zsuzsová sa dnes na súd nedostaví. „Touto cestou vás chcem požiadať, aby sa pojednávalo v mojej neprítomnosti,“ prečítala sudkyňa slová obžalovanej. Zsuzsová zaslala na súd svoje vyjadrenie k výpovedi Kracinu. On, ako aj Kočner, Dragic a Szabó sa na pojednávanie dostavili.

9.13 – Pojednávanie pokračuje.

8.45 - Najnovšou skutočnosťou je väzobné stíhanie Kočnerovho obhajcu Mareka Paru. Ten bol obvinený zo zločinu v inej kauze a Najvyšší súd (NS) ho včera poslal do väzby. Podľa denníku N bol ale Kočnerovi ustanovený náhradný obhajca. Otázne je, ako sa s tým vysporiada obžalovaný, a či nebude žiadať odročenie pojednávania, aby si jeho nový právnik naštudoval spis.

Ak by sa čokoľvek stalo, nebude to pre Špecializovaný trestný súd (ŠTS), ktorý vo veci rozhoduje, nič výnimočné. ŠTS vo veci prvýkrát rozhodol tak, že Kočner, ako aj obžalovaná Alena Zsuzsová sú v prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej nevinní. NS ale rozhodol, že ŠTS nevyhodnotil niektoré dôkazy správne, a tak im prípad vrátil. Potom nastala na ŠTS rošáda so sudcami, kedy sa najskôr zmenil jeden člen trojčlenného senátu, potom sa z neho sám dal vylúčiť náhradník a jeho nástupkyňu Pamelu Záleskú namietal Para. NS rozhodol, že Záleská môže byť zaujatá a preto musela byť aj ona vymenená. „Vylúčenú sudkyňu Pamelu Záleskú nahradzuje Jozef Pikna,“ skonštatovala predsedníčka senátu ŠTS na poslednom pojednávaní.

Obrovský šok nastal na ŠTS aj po tom, ako bola matka zavraždenej Martiny Kušnírovej Zlatica upovedomená, že už nie je súčasťou konania. Podľa súdu jej spôsobil škodu Miroslav Marček, ktorý sa priznal, že Martinu zastrelil on a už je právoplatne odsúdený. Inak povedané, Kočner si podľa obžaloby objednal vraždu Kuciaka a mimo jeho plán Marček zabil aj Martinu Kušnírovú. „Práva na náhradu škody si môže uplatňovať v občiansko-právnom konaní,“ dodala sudkyňa.

V prípade vraždy snúbencov už bol na 25 rokov právoplatne odsúdený Marček a aj jeho bratranec Tomáš Szabó, ktorý mu pri ohavnom skutku robil šoféra. 15 rokov natvrdo dostal Zoltán Andruskó, ktorý mal byť sprostredkovateľom nájomnej vraždy medzi Zsuzsovou (resp. Kočnerom) a bratrancami. Prípad vraždy snúbencov je spojený s kauzou objednávky vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Prípady totiž spolu úzko súvisia a objednávateľom vrážd Kuciaka, ako aj prokurátorov mal byť Kočner. O to viac prekvapilo na poslednom pojednávaní priznanie Szabóa, ktorý účasť na vražde snúbencov popieral: „Chcel by som podať vyhlásenie o vine ku všetkým skutkom, ktoré sa mi kladú za vinu (v prípade prokurátorov, poznámka redakcie).“

V kauze objednávky vrážd prokurátorov sú okrem Kočnera, Zsuzsovej a Szabóa obžalovaní aj Dušan Kracina a Darko Dragic. Andruskó a Marček, ktorí sa priznávajú, boli vyňatí na samostatné konanie. V prípade dokázania viny v kauze Kuciak a aj prípravy vrážd prokurátorov, hrozí Kočnerovi a Zsuzsovej doživotie.