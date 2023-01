SaS nemá podľa vlastných slov o čom rokovať s povereným premiérom Eduardom Hegerom, keďže novú väčšinu nie sú vraj ochotní podporiť ani všetci poslanci OĽANO a ani hnutie Sme rodina. „Diskusiu o novej väčšine odmietame. Boli sme pripravení rokovať, avšak doteraz nevieme, kto je skutočným lídrom OĽANO. Seriózna diskusia nemá zmysel tiež preto, že jednotná nie je ani samotná koalícia,“ povedal Sulík s tým, že z toho dôvodu podporuje ako kompromisné riešenie predčasné septembrové voľby.

Úsilie Hegera o stabilizáciu a dohodu naopak podľa Za ľudí stroskotalo na strane Sulíka. „SaS sa ukázala ako nepoužiteľný partner s hlbokou stopou deštrukcie a Edovi patrí vďaka za to, že sa o to aspoň pokúsil,“ píše sa v stanovisku Za ľudí s tým, že za predčasné voľby ako darček šéfovi Smeru Robertovi Ficovi a extrému hlasovať nebudeme.

Pozrite si naživo od 16.00 reakciu Borisa Kollára na tému "Reakcia na aktuálne politické dianie":

Kollár hneď na úvod prezradil, kvôli ktorým vyjadreniam sa rozhodol reagovať. Jedným z nich boli slová Sulíka, že je čas rokovať o predčasných voľbách. Druhým bolo to, že Heger krátko pred brífingom Kollára povedal, že vzdáva boj o 76-tku a chce rokovať o septembrových predčasných voľbách. „Pred mesiacom, keď padla vláda a bol som s Hegerom u prezidentky, tak sme dostali jasné zadanie, ako by si to Zuzana Čaputová predstavovala. My sme sa s tým vtedy stotožnili, že treba zmenu ústavného zákona a prijať rozpočet,“ povedal Kollár s tým, že ďakuje poslancom, ktorí schválili rozpočet. Ten pomohol ľuďom okrem iného v boji proti vysokým cenám energií.

Šéf Sme rodina pripomenul, že 24. januára začína schôdza parlamentu, na ktorej sa bude rokovať o ústavnom zákone o predčasných voľbách: „Chceli by sme skrátiť volebné obdobie. Oceňujem, že v SaS sa rozhodli podporiť predčasné voľby. My sme chceli podporiť 76-tku len pod podmienkou, že budú predčasné voľby. Hnutie Sme rodina je za júnové voľby." Podľa Kollára by mali byť teda predčsné voľby čo najskôr.

„Sme ale ochotní pristúpiť aj na kompromis, že to bude v septembri,“ dodal Kollár s tým, že každý musí byť spokojný. „Chcel by som poďakovať aj premiérovi, že vyhlásil, že pôjdeme do predčasných volieb,“ povedal Kollár. Šéf Sme rodina chce rokovať o predčasných voľbách aj s opozíciou. Každého vyzval, aby sa viedli kľudné rokovania a aby z toho nebola "šaškáreň".

Kollár prezradil informáciu ktorou disponuje, že všetky štyri pôvodné koaličné strany (OĽANO, Sme rodina, SaS, Za ľudí) vedia urobiť spoločné vyhlásenie a následne dovládnuť do predčasných volieb vo formácii, ktorá je teraz aktuálna (vo vláde sú nominanti OĽANO, Sme rodina a Za ľudí). „Ak sa neprijme ústavný zákon, tak môže aj opozícia zabudnúť na predčasné voľby a do riadnych volieb bude vládnuť prezidentka s úradníckou vládou,“ dodal Kollár s tým, že to by bol len chaos.