Sme rodina dala do pléna novelu Trestného poriadku, ktorá upravuje aj čas strávený práve v kolúznej väzbe. Naliehali, aby sa prerokovala v skrátenom legislatívnom konaní. Mária Kolíková vtedy odkázala, že to nie je v kompetencii tohto hnutia, porušujú koaličnú dohodu tým, že zasahujú do právomoci iného rezortu, ktorý im nepatrí. Podľa nej sa takýto inštitút ako je kolúzna väzba a väzba, nemôže prerokovať rýchlo. Jej návrh dala ministerka do medzirezortného pripomienkového konania.

Napriek pomerne veľkým nezhodám sa obaja ústavní činitelia dnes stretnú počas návštevy žilinskej väznice, odkiaľ pripravujeme aj živé vysielanie. Všetky informácie o ich stretnutí a samotnej návšteve budeme aktualizovať.

