12:45 – Pojednávanie pokračuje. Počas prestávky sa objavovali informácie, že Pavol Rusko má zdravotné problémy a s jeho príchodom je to otázne. Napokon ho ale eskorta na Špecializovaný trestný súd doviezla a prvýkrát v kauze zmenky bude vypovedať ako svedok. On sám je už z falšovania zmeniek odsúdený na 19 rokov nepodmienečne.

10:55 – Pojednávanie prerušené do 12:45.

10:51 - „Svedok nám kvetnate povedal príbehy. Nedozvedeli sme sa ale detaily a sumy ktoré sme chceli vedieť,“ povedala právna zástupkyňa Markízy Tandlich.

10:50 – Kočner nečakane končí svoju spontánnu výpoveď: „Niektoré veci si chcem nechať na neskôr.“ Následne odmietol odpovedať na otázky právnych zástupcov a prokurátora.

10:47 – Kočner sa rozhodol poučovať súd: „Prečo ma vypočúvali k vražde Ernesta Valka? Tomuto by sa mal súd venovať, keď už sa tomu nevenoval v mojom prípade.“ Odsúdený zároveň tvrdí, že polícia niečo hľadala v dome Valka. Malo by sa vraj zistiť, čo hľadala.

10:45 - „Obviňujú ma, že som si situáciu s Valkom vymyslel. Že som si vymyslel Valka. Prečo by som si vymyslel niekoho mŕtveho? Veď by som si vymyslel niekoho živého,“ povedal Kočner na úvod po prestávke.

10:40 - Pojednávanie pokračuje.

10:20 – Sudca vyhlásil krátku prestávku.

10:18 - Kočner sa o Valkovi vyjadroval aj v procese, kedy bol v zmenkách ´ešte len´ obžalovaný. Dnes už odsúdený vtedy tvrdil, že riešenie pomocou zmeniek mu odporučil práve Valko. Aktuality.sk ale prišli na to, že Kočner zavádzal. „Čo sa týka toho vyjadrenia ohľadne licencie, my, ako Gamatex, sme sa ho spýtali, ako to je s licenciou. Povedal, že vzhľadom na to, že je členom licenčnej rady, nie je vhodné, aby sa k tomu vyjadroval a ani sa nevyjadril, žiadnu odpoveď sme od neho nedostali,“ mal Kočner povedať v roku 2011 vyšetrovateľom. Vtedy ho vypočúvali práve kvôli Valkovej vražde z roku 2010.

10:10 - Kočner sa už dostal k nebohému Ernestovi Valkovi. Ten vraj pomáhal so získaním licencie dnes už zavraždenému mafiánovi Petrovi Steinhübelovi a potom vraj pomáhal aj Kočnerovi. „Naďalej sme sa snažili aby licenčná rada schválila prechod licencie na Gamatex,“ povedal Kočner o snahe jeho firmy.

9:53 – Opäť zasiahol Šanta a navrhuje, aby Kočner hovoril len veci, ktoré súvisia s prejednávaným prípadom. Predseda senátu Emil Klemanič ale ostáva pokojný a nechal Kočnera rozprávať svoje príbehy.

9:45 – Svedok si stále melie príhody, ktorým niekedy rozumie len on. Preto je čas predstaviť si účastníkov konania. Markízu kedysi zastupoval Daniel Lipšic, ktorý je aktuálne špeciálnym prokurátorom. Televízia si ako náhradu vybrala Lipšicovho bývalého kolegu z advokácie Petra Kubinu. Okrem neho Markízu zastupujú aj Tomáš Kamenec a Lucia Tandlichová. Ágha pôvodne zastupoval Marek Para, no jeho miesto pre zmenu prebral Štefan Neszméry. Ten okrem iných zastupuje aj Alenu Zsuzsovú.