Kauza uneseného Vietnamca Trinh Xuan Thanha rezonovala nielen Slovenskom, ale celou Európskou úniou. Pri únose Thanha mal byť použitý slovenský vládny špeciál, no nikdy sa vyšetrovaním nepotvrdilo, že by o tom niekto vedel. Kauzu nedávno preverila Generálna prokuratúra, ktorá konštatovala, že neexistuje žiadna skutočnosť o možnej vedomej účasti občana Slovenska na únose Vietnamca.

Výbor pre obranu a bezpečnosť sa dnes preto stretol s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. „Predseda výboru Juraj Krúpa pozýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby predložil informáciu o postupe vyšetrovania vo veci podozrenia z trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa v kauze únosu vietnamského občana,“ povedal pred začatím rokovania Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

Trinh Xuan Thanh ušiel zo svojej krajiny do Nemecka 20. augusta 2016. Odtiaľ bol unesený v júli 2017. Tri dni po jeho zmiznutí sa v bratislavskom hoteli Bôrik stretla delegácia vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka s vietnamskou návštevou. Stretnutie malo byť zvolané za zvláštnych okolností a narýchlo. Vietnamci deň pred návštevou našim úradom povedali, že nepristanú vo Viedni, ale v Prahe.

Odtiaľ ich na Slovensko dopravil vládny špeciál, ktorý im mal požičať vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák. Z Prahy mali priletieť iba 4 Vietnamci, no keď slovenským špeciálom krajinu opúšťali, bolo ich už dvanásť. No okrem vládneho špeciálu mali na Slovensko prísť aj autá Range Rover a Mercedes Vito, ktoré sa z Nemecka cez Brno dostali až do Bratislavy. V jednom z áut mal byť unesený Vietnamec. V Bôriku sa vietnamská návšteva zdržala približne iba pol hodiny. Vládny špeciál potom odletel cez Poľsko a náš severný sused si myslel, že na palube lietadla je aj Kaliňák. Preto dali lietadlu povolenie na prelet. Kaliňák však v lietadle nebol.