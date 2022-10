Prvé pojednávacie dni boli venované čítaniu obžaloby a vyjadreniam obhajcov. A tých vôbec nie je málo. Len Brhelovcov zastupuje armáda šiestich renomovaných advokátov, medzi ktorými sú také mená ako Michal Mandzák, Ľubomír Štanglovič, alebo český uznávaný právny zástupca Lukáš Trojan. Obžalovaného štátneho extajomníka ministerstva financií pod vedením Petra Kažimíra (nominant Smeru) Radka Kuruca obhajuje v inom prípade obvinený exminister vnútra Robert Kaliňák a tiež obvinený v kauze Búrka exsudca David Lindtner. Medzi obžalovanými je aj bývalý riaditeľ IT sekcie Finančnej správy (FS) Milan Grega, právnik Martin Bahleda a architekt Miroslav Slahučka.

O čo v kauze ide? Skupina obžalovaných mala profitovať na štátnej zákazke, ktoré od FS dostala firma Michala Suchobu. Výška škody dosahuje neuveriteľných 45 miliónov eur. Za IT systém, ktorého hodnota bola podľa znalcov 8,6 milióna eur, totiž FS zaplatila až 53,8 milióne eur. „Finančné riaditeľstvo žiada od obžalovaných ako náhradu škody viac ako 45 000 000 eur,“ povedal predseda senátu Ján Hrubala.

Podľa obžaloby sa Brhel starší dostal do firmy spolupracujúceho obvineného Michala Suchobu Allexis cez spoločnosť Allexis Group. V zahraničí potom mali vytvoriť firmy Prenmor Finance Limited a Allexis Assets Limited, ktoré zakladal Bahleda. Konečný užívateľ výhod bol v oboch zahraničných firmách Jozef Brhel ml. Práve v Prenmor Finance Limited a Allexis Assets Limited mala končiť značná časť peňazí od FS. Počas tohto týždňa by mali vypovedať všetci obžalovaní, ktorí sa už vyjadrili, že sa výsluchu podrobia.

Od 9.00 hodiny sa na súde riešili procesné veci, technické záležitosti a námietky obhajoby. Mandzák opäť namietal člena senátu Rastislava Stieranku. Napokon sa súd poradil a predseda senátu Ján Hrubala vyhlásil, že sa bude pojednávať v rovnakom zložení ako doteraz: „Prvý zastupujúci sudca bol pridelený na iný závažný proces. Druhý v poradí bol Stieranka.“ Na to reagoval Mandzák: „Voči vyhlásenému uzneseniu podávam sťažnosť.“ Pridal sa k nemu aj Kaliňák a ďalší obhajcovia. Hrubala ich ubezpečil, že odôvodnenie uznesenia vypracuje ešte tento týždeň, aby vo veci námietky mohol rozhodnúť Najvyšší súd čo najskôr. Obhajcom dokonca sľúbil, že im nad rámec povinností zašle odôvodnenie uznesenia elektronicky, aby ho mali čo najskôr. Dôležitá časť pojednávania začala o 10.25, kedy prokurátor začal čítať odpovede na 16 otázok Mandzáka z minulého pojednávania. Potom príde na rad výsluch Brhela staršieho.

Brhelova obhajoba sa ale opäť ohradila: „Vzhľadom k tomu, že prokurátor reagoval na naše otázky, tvrdíme, že nie sú splnené podmienky na ďalšie konanie z dôvodu 5 dní na prípravu. Nie je totiž zrejmé, či prokurátor nezmenil skutkovú podstatu. Žiadame preto, aby bolo pojednávanie prerušené.“ Prokurátor obhajcom vysvetlil, že skutková podstata zmenená nebola a Hrubala po krátkej porade senátu vyhlásil, že v pojednávaní sa bude pokračovať.

Právny zástupca Martina Bahledu Jozef Pohovej chce, aby jeho klient išiel vypovedať ako prvý. Vraj je chorý a má 40-stupňovú teplotu. Brhelov obhajca Štanglovič namietal, že Bahleda nemá čo na súde robiť, lebo má možno Covid a nemalo by sa teda pojednávať. Hrubala im odkázal, že nebude tu merať teplotu a nechal ako prvého vypovedať Bahledu.

Jozef Brhel starší sa rozhodol rovnako, ako jeho predchodca Bahleda. „Neodmieta vypovedať, ale po spontánnej časti výpovede bude odpovedať na otázky až potom, keď pred senát súdu predstúpia svedkovia navrhnutí obžalobou,“ povedal jeho český obhajca Lukáš Trojan. Brhel začal zostra: „Nespáchal som trestné činy ktoré sú mi kladené za vinu. Stále mám za to, že prokurátor nespresnil ,aké skutky som mal spáchať. Aj vo väzbe som bol len preto, že sa volám Brhel.“ Predseda senátu podnikateľa upozorňuje, že to nie je predmetom súdneho procesu, a preto sa má vyjadrovať ku skutkom. „A komu to mám povedať?" oponuje Brhel. Hrubala mu odpovedá, že nevie, kde sa má vyrozprávať o iných veciach, ale výpoveď sa má týkať skutkov, ktoré sú mu kladené za vinu.

Syn vypovedajúceho si ešte pred výpoveďou hlasito zívol, čo pobavilo celú pojednávaciu miestnosť. Potom už Brhel starší začal hovoriť. „Aj keď nie som na PN, stále som psychiatrický pacient a cítim sa nekomfortne,“ priznal Brhel. Následne opäť začal hovoriť o väzbe, na čo ho Hrubala prerušil. Podnikateľ sa tak začal venovať neobjektívnym vyšetrovateľom.

Predseda senátu mu už ale vážnejšie dohovoril, a tak začal Brhel k veci: „Hlavnou otázkou má byť, či bol ten obchod výhodný pre štát. Doteraz nebola ustálená škoda a štát zarobil 7,5 miliónov eur. Prokurátor pracoval so škodou v desiatkach miliónov eur, ale nevieme, ako sa k nej dopracoval. Náš znalecký posudok vyvrátil túto škodu.“ Podľa obžalovaného ide o politický proces, lebo bol spájaný so stranou Smer.

„Aby došlo k trestnému stíhaniu pri verejnom obstarávaní, muselo by ísť o osoby, ktoré majú dočinenia s urečením podmienok obstarávania, a to som ja nemal,“ povedal Brhel. Utajované verejné obstarávanie nie je podľa neho nič výnimočné. Znaleckými posudkami vraj obžalovaní poukazujú na to, že produkty firmy Allexis boli vtedy unikátne a nemali konkurenciu: „Nemyslím tým, že boli šité na mieru, ale proste boli také kvalitné.“ Brhel sa domnieva, že prokurátor Ondrej Repa sa ho snaží za každú cenu zasadiť do deja trestného činu. Dokonca povedal, že v obžalobe sa prokurátor opiera o vyjadrenie ministra financií Igora Matoviča, čo už spomínali jeho obhajcovia. Na to mu opäť skočil Hrubala do reči: „Ja nepozerám na žiadnych politikov, ani na Matoviča. Vaši obhajcovia sa už k tomu vyjadrili. Hovorte ku skutkom.“ Nič zásadné následne vo výpovedi Brhela nezaznelo.