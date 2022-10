Jankovská sa na prvé pojednávanie v kauze Fatima dostavila, no psychicky ho nezvládla, celé telo sa jej chvelo a musel ju pridŕžať jej obhajca Peter Erdös. Na druhé pojednávanie sa už obžalovaná, rovnako ako jej svat ani nedostavila. Obhajcovia oboch obžalovaných potvrdili, že je to kvôli ich zlému psychickému stavu. Vypovedať mal teda Krajmer, no ten to odmietol. „Chcem vypovedať, ale až po tom, ako bude vypočutý svedok Ivan Žáčik,“ povedal bývalý policajt.

Vida vo svojej spontánnej časti výpovede dával do obžalovaných, čo sa do nich zmestilo. „Od roku 2015 som jasne popisoval protizákonnú činnosť Jankovskej a Vaska. Začiatkom marca 2018 ma kontaktoval Vasko s tým, že sa chce so mnou stretnúť. Do sa aj stalo a pri rozhovore ma poprosil, aby som v trestnej veci zmenil výpoveď v prospech Jankovskej,“ povedal Vasko, ktorý to za sľúbenú odmenu aj spravil. Keď zo strany obžalovaných dohoda splnená nebola, začal podľa jeho slov opäť vypovedať pravdu.

Proces je o tom, že Jankovská sa podľa vyšetrovateľov mala pred pár rokmi snažiť za pomoci Krajmera, Vaska, policajného exprezidenta Tibora Gašpara a exšéfa NAKA Petra Hraška o marenie spravodlivého vyšetrovania prípadu Fatima. „Zo strany Jankovskej bol prostredníctvom Vaska ponúknutý prísľub Michalovi Vidovi, že v prípade spolupráce v zmysle zmeny jeho svedeckých výpovedí v ich prospech, mu bude z jej strany pre neho vybavené priaznivé rozhodnutie v jeho trestnej veci,“ píše sa podľa nášho zdroja v uznesení o obvinení Jankovskej. Prípad má históriu viac ako 20 rokov dozadu, keď podnikateľ Ondrej Janíček prišiel pod nátlakom vraj aj Vaska o podnik Fatima. Následne ho Jankovská ako sudkyňa Okresného súdu v Trenčíne poslala dokonca na 15 mesiacov za mreže pre to, že mal spolu s kolegom Jozefom Strelčíkom vydierať Tibora Jurisu. V obnovenom procese Okresný súd v Trnave uznal Janíčeka 14. mája 2022 za nevinného.

Správu budeme aktualizovať.