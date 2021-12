Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok zhodnotil uplynulý rok 2021, ktorý bol podľa jeho názoru mimoriadne dynamický a dramatický. Mimo iných dôležitých tém sa zmienil aj o vývoji slovensko-maďarských rokovaní a o časti politickej scény, ktorá vraj prilieva vášne do komunikácie medzi Slovenskom a Maďarskom. Na základe jeho slov je zrejmé, že hovoril o poslancovi OĽaNO Györgyovi Gyimesim.

Hlavnými témami tlačovej konferencie ministra zahraničia Ivana Korčoka boli susedské vzťahy, V4, Ukrajina a Rusko, vývoj slovensko-maďarských rokovaní o otvorených otázkach a transatlantické vzťahy Slovensko - EÚ - USA.

„Rok 2021 bol svet nestabilný, nepredvídateľný, boli sme svedkami toho, ako sa pokúšame vysporiadať s takými fenoménmi ako sú klimatické zmeny, technologický pokrok, ale bohužiaľ aj mnohými pokračujúcimi konfliktami, či už na v našom susedstve alebo na globálnej úrovni,“ zhodnotil Korčok uplynulý rok. „Rok 2021 priniesol pozitívny dôkaz o tom, že veda veda v 21. storočí je nesmierne schopná vyrovnať sa s takou výzvou ako je pandémia." skonštatoval Korčok. „Necelý rok po vypuknutí globálnej pandémie bola svetová veda schopná dať na stôl vakcínu,“ zdôraznil s tým, že priamo Slovensko má benefity zo schopnosti Európskej únie zabezpečiť vakcínu pre úplne všetkých.

V tomto roku v susedských vzťahoch rezonovala podľa Korčoka bilaterálna relácia s Maďarskom. „Po zrelej a dôslednej úvahe a analýze som považoval za potrebné v našom vzťahu s Maďarskom položiť na stôl dôležité otázky, ktoré tu boli dlho a akosi sme sa tvárili, že neexistujú,“ uviedol minister. Ako ozrejmil, 5. októbra 2021 pozval do Bratislavy maďarského ministra zahraničných vecí Petra Szijjárta. „Vo viacerých otázkach, ktoré sme otvorili, sme sa pohli výrazne dopredu a to aj tým, že maďarská strana zareagovala veľmi rýchle," skonštatoval. Pripomenul napríklad zámer Maďarska nakúpiť slovenskú poľnohospodársku pôdu, od ktorého napokon ustúpilo, či záujem maďarského štátneho podniku o kúpu Stredoslovenskej energetiky, ktorý zobral tiež späť. „Darí sa nám obnoviť činnosť historickej komisie, lebo považujem za dôležité, aby sme v otázke histórie, kde máme odlišné názory, nechali hovoriť historikov a odborníkov, aby táto téma nebola politizovaná," uviedol Korčok. Szijjártóovi chce zároveň poslať odpočtový list o tom, kde stoja v jednotlivých oblastiach.

Poslanec NR SR György Gyimesi (OĽaNO) viackrát vyzval ministra zahraničia Ivana Korčoka, aby vážil slová adresované maďarskej vláde a Maďarom na Slovensku. Zdroj: Jakub Kotian

"Nie tak v Maďarsku, ale na Slovensku je evidentne istá časť politiky, ktorá sa nevie zmieriť s tým, že som schopný normálne a vecne komunikovať s mojím maďarským kolegom. Nevie sa zmieriť s tým, že chcem niektoré veci riešiť a nechcem sa tváriť, že isté problémy neexistujú. S istým rozčarovaním vnímam, že do tejto druhej roviny komunikácie prilievajú vášne," podotkol minister zahraničia. Ako uviedol, má pocit, že časťou politickej scény na Slovenku je cielene vykresľovaný ako človek, ktorý čokoľvek povie v medzištátnom vzťahu medzi Slovenskom a Maďarskom, prezentuje sa to štýlom, že je to namierené proti príslušníkom maďarskej národnostnej menšiny.