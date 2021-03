Minister zahraničných vecí Ivan Korčok oznámil svoju demisiu v stredu. Dnes na tlačovej konferencii poďakoval prezidentke za dôveru vo funkcii ministra, ďalej premiérovi Igorovi Matovičovi a predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi. "Rovnako chcem poďakovať svojim najbližším kolegom z ministerstva, pánovi Klusovi a pani Brockovej," doplnil, že obaja štátny tajomníci vo svojej funkcii zatiaľ ostávajú. "Chcem sa poďakovať za možnosť robiť nie len diplomaciu, ale aj zahraničnú politiku. Moje pôsobenie však naďalej nie je možné, pretože strana, ktorá ma nominovala odchádza z vlády," pokračoval.

Tvrdí, že si váži podporu ľudí aj predchádzajúcich ministrov zahraničných vecí. "Ja nechcem funkciu ministra zahraničných vecí oslabiť. Druhým dôvodom môjho odchodu je proces rekonštrukcie vlády. A ešte pred prehĺbením krízy boli na stole princípy, podľa ktorých sa má vládnuť. Napríklad, že musíme občanom Slovenska vrátiť dôveru vo vládu a sústrediť sa na ich problémy. Som veľmi rád, že sa nám podarili veľké kroky, napĺňali sme prax v európskej politike, či demokracie a právneho štátu," tvrdí Korčok.

Občanom Slovenska chce pripomenúť princípy demokracie. "V zahraničnej politike sme sa dostali na tenký ľad, pretože máme domáce spory a domáce problémy. A po väčšine sa prenášali aj do zahraničnej politiky. Ide tu naozaj o záujem štátu," vyzval Korčok celú vládu a občanov. "Doma majú váhu slová 24 hodín, ale to čo sa povie smerom do zahraničia, to pretrvá roky," doplnil. Hovorí však, že v zahraničí nás zatiaľ vnímajú dobre.

Uvedomuje si že zahraničná a domáca politika sú úzko prepojené a je pre neho dôležité aby sa nestalo, že premiér Slovenska radšej podporí namiesto svojho ministra, toho zo zahraničia. "Bol som prvý minister zahraničných vecí, ktorému sa niečo takéto stalo, a verím, že som posledný," dodal. "Veľmi mi vadí hlboký úpadok politickej kultúry na Slovensku. Je tu nekultúra a musíme pripustiť, že ani tejto vláde sa nepodarilo tento úpadok zastaviť. Padajú tu všetky zábrany, komunikácia zhrubla," kritizoval smerom ku svojim koaličným partnerom. "Čím viac sa v politike hovorí tzv. ľudovým jazykom, tým menej ľudia politike rozumejú a som presvedčený, že ľudia od politikov vyžadujú iný jazyk. Vyzývam aby politici vážili slová," nešetril kritikou.

Slovenská diplomacia podľa neho potrebuje otvoriť dvere novej, mladej generácii. "Mrzí ma, že sa mi nepodarilo urobiť z kultúry a umenia silný ťahač zahraničnej politiky. Je to niečo v čom sa môžeme v zahraničí odprezentovať," doplnil. "Všetko čo som robil a znášal boli proslovenské postoje," zhodnotil.

Na konci svojej tlačovej konferencii citoval Programové vyhlásenie vlády. Všetkým ľuďom zaželal veľa zdravia a Slovensku aby prekonali pandémiu koronavírusu. "Slovensko aktuálne potrebuje stabilnú vládu," hovorí. Na otázku, či by sa po rekonštrukcii vlády chcel na post ministra vrátiť odpovedal, že všetko je v štádiu riešenia. Riadením rezortu zahraničia dočasne poverí prezidentka aktuálneho ministra obrany Jaroslava Naďa. "Jaro však lepšie koná ako rozpráva," uzavrel Korčok.

Gröhling a Korčok oznámili svoju demisiu v stredu. Nasledovali tak svojho predsedu Richarda Sulíka. Ten podal demisiu po tom, ako premiér Igor Matovič (OĽANO) v nedeľu (21. 3.) oznámil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Určil si na to viacero podmienok, medzi nimi aj odchod Sulíka z vlády. SaS už skôr dala premiérovi do stredy ultimátum na odchod z funkcie, pričom strana hrozí odchodom z koalície. Odstúpila už aj Mária Kolíková, odchod nevylúčila vicepremiérka Veronika Remišová (obe Za ľudí).

Matovičova vláda je v kríze, prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v nej bolo dlhodobo. SaS a Za ľudí vyzvali na rekonštrukciu vlády a výmenu premiéra. Liberáli chcú aj úplný odchod Matoviča z vlády. Koaličné strany naďalej hovoria o zachovaní štvorkoalície. Šéf parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár už pripustilaj predčasné voľby. Koaličné strany však predčasné voľby odmietajú. Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala premiéra na demisiu.