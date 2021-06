Na sociálnej sieti nieskôr premiér skonštatoval, že práve deti sú budúcnosťou Slovenska. "Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí som navštívil žiakov Základnej školy v Chorvátskom Grobe. Po rôznych rokovaniach za posledné týždne to bola veľmi príjemná zmena, ktorá ma naplnila optimizmom. Ďakujem deťom za ich otázky a záujem o Slovensko. Bol som milo prekvapený ich prístupom," napísal.

Premiér by podľa vlastných slov rád pracoval na tom, aby sme práve deťom jedného dňa do rúk odovzdali modernú krajinu. "Deti sú budúcnosťou Slovenska a čo môžeme pre nich spraviť je intenzívne pracovať na tom, aby sme im odovzdali do rúk modernú krajinu s vysokou životnou úrovňou. Aj keď som presvedčený, že konkrétne tieto deti sa v živote nestratia. Vďaka im ešte raz za krásny spoločný čas," uzavrel.

