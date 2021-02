Horúcou témou posledných dní sa stala vakcína Sputnik V, ktorá nemá registráciu na území Európskej únie. Premiér Igor Matovič chcel nakúpiť 160-tisíc vakcín a to aj s podporou ministra zdravotníctva Marka Krajčího. Zámer však na vláde prekazila Veronika Remišová.

Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) si presadila svoje. Ona a jej strana trvala celú dobu na tom, aby ruská vakcína Sputnik V nebola na Slovensko objednaná, kým nebude mať príslušnú registráciu od Európskej agentúry pre lieky (EMA). Napokon sa jej teda podarilo vetovať návrh, aby Slovensko zakúpilo 160-tisíc spomínaných očkovacích látok. "Tak, ako sme čakali pri iných vakcínach na schválenie EMA, tak by sme mali čakať aj v tomto prípade," povedala Remišová v súvislosti so Sputnikom. Zopakovala svoje vyjadrenie, že z ľudí nemožno robiť pokusných králikov.

Útok opozície

Odmietnutie nákupu vakcíny Sputnik V je prejavom protiruského postoja, ktorý bude ohrozovať záujmy ľudí na Slovensku. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico. Štvrtkový krok vlády, ktorá neprijala uznesenie o nákupe, označil za hru. V skutočnosti podľa neho vláda nechcela vakcínu zaobstarať. Kabinet chce podľa Smeru-SD ustupovať záujmom západných mocností, je jednostranne orientovaný a neželá si rovnováhu. "To je očividne úmyselne protiruské, pretože vláda SR tým niečo sleduje," skonštatoval na piatkovej tlačovej konferencii. Vláda chce podľa neho vychádzať v ústrety západným predstavám.

Za ľudí reaguje

Strana trvá na tom, že očkovanie Sputnikom V nesmie byť experiment na ľuďoch. Na tlačovej konferencii informovali:

Veronika Remišová, predsedníčka strany, vicepremiérka,

Mária Kolíková, podpredsedníčka strany, ministerka spravodlivosti,

Tomáš Valášek, poslanec a predseda Výboru pre európske záležitosti NR SR

Andrea Letanovská, poslankyňa a členka zdravotníckeho výboru NR SR.

Tlačovú konferenciu si môžete pozrieť tu:

Vyjadrenia Roberta Fica o tom, že by vakcína z Ruska bola pre Remišovú len nástrojom antiruského boja, vicepremiérka zásadne odmietla. Spolu s kolegami apeluje na to, že pravidlá musia platiť pre všetkých. Remišová tvrdí, že ak sme nariadenia dodržiavali v prípade predošlých vakcín, musíme tak postupovať aj v prípade tej z Ruska.

Tomáš Valášek zdôraznil, že na nové vakcíny netreba čakať mesiace, pretože proces validácie sa skrátil na tri týždne. "Prečo sa premiér upriamil len na ruské riešenie, ktoré je neoverené?" - adresoval Valášek otázku premiérovi.

Dôležitosť vakcinácie zdôraznila aj Andrea Letanovská, ktorá pracuje ako lekárka v nemocnici. Zároveň však upozornila, že testovať by sme mali len schválenými vakcínami, ktoré sú registrované na území a podľa nariadení EÚ. "Ak by sme mali pristúpiť na hru, nenechajme ľudí zomierať, lebo situácia v nemocniciach je zlá, tak je to nezodpovedné voči občanom, pretože neregistrované a neoverené lieky nemusia byť bezpečné," poznamenala na margo dôležitosti dodržiavania nariadení EÚ.

Remišová zároveň zdôraznila, že minister Krajčí by podľa nej mohol nakúpiť vakcíny, aké chce. "Je choré, aby vláda vôbec hlasovala o nákupe neregistrovnaých a neoverených vakcín," poznamenala ostro. Letanovská poznamenala, že je možné, že vakcíne neverí ani sám minister zdravotníctva Marek Krajčí. Naznačila, že minister zrejme chcel rozložiť zodpovednosť na celú vládu.

Mohlo by vás zaujímať: