Vláda počas štvrtkového Ústredného krízového štábu odklepla nové prísne pravidlá, ktoré platia od soboty. Tie súvisia so šíriacou sa nákazou koronavírusu a ovplyvnia aj školy. Podľa slov premiéra Igora Matoviča budú zatvorené všetky školské zariadenia okrem materských škôl a prvého stupňa základných škôl.

Detaily má minister priblížiť na tlačovej konferencii, ktorú môžete sledovať s nami naživo:

Gröhling zdôrazňoval,že snahou ministerstva bolo čo najdlhšie nechať školy otvorené. Je za tým snaha udržať úroveň vzdelávania, no aj umožniť čo najväčšiemu počtu pracovníkov chodiť do práce "Preto bola dlhá debata na Pandemickej komisii aj Ústrednom krízovom štábe,"povedal. Všetky potrebné informácie majú byť pripraveé a zverejnené na webe.

Materské školy a prvý stupeň základných škôl naďalej fungujú v štandardnom režime. "Ak by sme ich zatvorili, asi 700-tisíc rodičov by nemohlo pracovať z domu. Sú to lekári, zdravotné sestry, zamestnanci vodární a elektrárni," vysvetlil. Ďalším dôvodom je vývoj detí, ktorý podľa minsitra nesmie byť zanedbaný.

"Od tohto pondelka druhý stupeň prechádza na dištančnú výučbu a stredné školy v nej naďalej pokračujú,"povedal Gröhling. Do konca novembra sa má rozhodnúť, či žiaci budú naďalej pokračovať v dištančnom štúdiu alebo sa vrátia do škôl. Rozhodnutie bude závisieť od epidemiologickej situácie. Jesenné prázdniny, ktoré mali byť budúci týždeň na presunú na 30. októbra a 1. novembra, teda počas a deň po plošnom testovaní.

Dezinfekciu škôl, v ktorých sa bude počas vákendov testovať, zabezpečí ministerstvo obrany. Okrem jesenných prázdnin budú mať žiaci voľno aj v piatok 6. novembra a pondelok 9. novembra. Je to kvôli plošnému testovaniu.

Minister načrtol aj otázku vianočných prázdnin, no k téme sa v súčasnosti nevie vyjadriť. Tému už konzultujú s odborníkmi.

Vysoké školy majú zo zákona právo rozhodnúť o dištančnom vzdelávaní. Podľa Gröhlinga by mali prejsť všetky vysoké školy na dištančné vzdelávanie počas celého zimného semestra. Otázku kounikoval aj s rektormi vysokých škôl. Podľa Gröhlinga je šanca, že sa vysokoškoláci vrátia do škôl už v letnom semestri.

Na zabezpečenie dištančného zdelávania je podľa Gröhlinga dôležité viaceré faktory. "Na ministerstve sa budeme snažiť osekať všetko, čo nepotrebujeme, aby sme mohli dotiahnuť tento školský rok,"povedal minister s tým, že o dotáciách rokoval aj s ministerstvom financií. Školám pošlú príspevky o 500 do 4-tisíc eur na zabezpečenie technického vybavenia. Suma sa bude odvýjjať od počtu žiakov. Ministerstvo rozdá dokopy 6 miliónov eur. Budú sa snažiť čerpať financie aj z eurofondov.

Gröhling však oznámil aj jednu pozitívnu správu. "Čo sa týka spolupráce s mobilnými operátormi, už od včera môžu riaditelia školy požiadať o navýšenie dát a neobmedzené volania," povedal. Riaditelia škôl od včera môžu nahlasovať telefóńne čísla učiteľov. Mobilní operátori službu vykonajú bezodplatne.