Fond vzájomnej pomoci bude pomáhať! Úrad vlády v spolupráci s neziskovou organizáciou Ľudia ľuďom prerozdelí vyše 680-tisíc eur. Výška dotácie pre jednu osobu by sa mala pohybovať do výšky 1 000 eur. Viac informácií majú predstaviť zodpovedné osoby na tlačovej konferencii.

Fond vzájomnej pomoci založil predseda vlády Igor Matovič na začiatku apríla. Pomáhať má ľuďom, ktorým koronavírus spôsobil finančné či iné ťažkosti a zákon na nich "nemyslí". Fond funguje ako transparentný účet, na ktorý môže posielať financie na pomoc ktokoľvek. "Vzdávam sa celého môjho premiérskeho platu a budem ho odovzdávať do tohto fondu, kým boj s koronou nevyhráme,“ prisľúbil samotný premiér Igor Matovič. Poslanci klubu OĽaNO sa zároveň zaviazali, že do fondu budú pravidelne prispievať sumou 500 eur.

Zdá sa však, že premiér na svoj sľub veľmi rýchlo zabudol. Na konto Fondu vájomnej pomoci totiž prispel z účtu svojej manželky Pavlíny len dvakrát. O niečo dôslednejší sú, zdá sa, jeho poslanci, ktorí prispievajú pravidelne. "Keď som videl, že ten fond nefunguje, mrzelo ma to. Tlačil som na to, aby to začalo fungovať skôr, tak som sa zariadil po svojom. Nebudem prispievať niekde, kde sú tie peniaze umŕtvené," povedal Matovič pre Markízu. Dodal, že svoj plat, rovnako ako posledných 10 rokov, posiela na charitu.

Premiér tým narážal na siahodlhý proces, počas ktorého sa formoval spôsob prideľovania financií. Ten trval vyše troch mesiacov, po ktorých sa, zdá sa, konečne ukončil a vláda je pripravená rozdávať vyzbierané peniaze. Do fondu ľudia doposiaľ prispeli sumou vyše 680-tisíc eur. Doteraz najväčšou jednorázovou položkou ostáva suma 500-tisíc eur od podnikateľa Milana Fiľa.

Úrad vlády na dnešný deň zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej vystúpia vedúci Úradu vlády Július Jakab, šéf organizácie Ľudia ľuďom Roland Kyška a šéf klubu OĽaNO Michal Šipoš.

