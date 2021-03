Rozhodli sa ísť do protiútoku! Na základe prebiehajúcich kampaní cirkví a niektorých zoskupení občianske združenie Ethos konštatuje, že Sčítanie ľudu 2021 sa stalo pre vedenia niektorých cirkví prostriedkom citového nátlaku na veriacich. Podľa neziskovky sa cirkev snaží verejnosť citovo manipulovať v rovine osobného náboženského vyznania. Čo s tým chcú robiť?

Nezisková organizácia Ethos uvádza, že cirkvi bežne upierajú právo na plnohodnotný kresťanský život rozvedeným, znovusobášeným, lesbám, gejom či hrubo pohŕdajú slobodou a právami žien a slobodne uvažujúcich kresťanov. "Pri sčítaní sa však náhle, láskavo a neúprimne prihovárajú ku všetkým a apelujú na ich povinnosť vyznať vieru a priznať sa zaškrtnutím správneho políčka k členstvu vo svojej cirkvi len na základe krstu," uviedli v oficiálnom vyjadrení pred tlačovou konferenciou.

Tlačová konferenciu Dokončime NOVEMBER 1989. Darujme cirkvám slobodu

Podľa sekularistov krst v žiadnom prípade nerozhoduje o celoživotnej povinnosti oficiálne sa hlásiť v administratívnych úkonoch k danej cirkvi. Naopak. Náboženské vyznanie a jeho prípadná zmena patria k základným ľudským právam garantovaným ústavou. "Cirkvi sa svojím apelom chcú zrazu stať “domovom všetkých”. Pokrytectvo v týchto výzvach je zrejmé. Cirkevným predstaviteľom veľmi záleží na tom, aby sa v nastoľovaní svojich spoločenských požiadaviek mohli odvolávať na čím vyšší počet obyvateľov, ktorých údajne zastupujú," poznamenávajú aktivisti ďalej s tým, že takýmto spôsobom sa najmä rímskokatolícka cirkev stáva rozhodujúcim hráčom a prekážkou v pokroku v otázkach rodovej rovnosti, reprodukčných práv či násilia na ženách.

Ide o peniaze

Od počtu ľudí, ktorí v sčítaní zaškrtnú políčko s danou cirkvou, sa odvíja nielen váha spoločenského tlaku cirkví, ale po novom aj výška finančného príspevku, ktorý cirkvi budú dostávať od štátu v nasledujúcich rokoch.

"Nový zákon z roku 2019 o financovaní cirkví, ktorý hovorí, že ak sa zmení počet veriacich o viac ako 10 % (oboma smermi), celkový objem štátnej dotácie cirkvám sa taktiež zmení. Nie je tajomstvom, že výpadok príspevku na platy duchovných a fungovanie ústredí by v súčasnom nastavení financovania cirkví znamenal ohrozenie ich fungovania a museli by ho preniesť na svojich aktívnych členov a členky, ktorých je omnoho menej než ukazujú údaje zo sčítania," upresňuje občianske združenie, ktoré bojuje aj o to, aby bola cirkev odlúčená od štátu.

Téme sa detailne venuje aj portál Ekonómia ľudskou rečou, ktorý vo svojom článku Koľko peňazí dáva cirkvám štát? upozornil na to, že rozpočet cirkví stále rastie. Napriek tomu netreba zabúdať ani na skutočnosť, že cirkevné organizácie prevádzkujú množstvá sociálnych zariadení ako hospice, ale venujú sa aj množstvu ďalších spoločensky prospešných aktivit, rovnako ako nemalý počet sekulárnych neziskových organizácií, ktoré sú taktiež závislé od verejných zdrojov.

Pravda je taká, že súčasťou hlbšieho konfliktu financovania cirkvi je aj nedokončená reštitúcia cirkevného majetku, ktorý bol cirkvám zhabaný za minulého režimu. Kompromisom v rámci "tichej dohody" bolo práve to, že cirkev bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Majetok cirkvi na Slovensku totiž ešte stále nie je vyrovnaný spôsobom, aký je napríklad v Českej republike.



Oslovili sme aj Konferenciu biskupov Slovenska, článok budeme aktualizovať.