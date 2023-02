Slovensko sa dnes prebudilo do rána plného zásahov polície. Tým najzásadnejším je obvinenie exministra vnútra Roberta Kaliňáka a oligarchu v pozadí Smeru Jozefa Brhela. Prípad by mal byť spojený s podplácaním bývalého prezidenta finančnej správy (FS) Františka Imreczeho, ktoré sa spomínalo už v kauze Súmrak, kde bol obvinený aj expremiér Robert Fico. Strana Smer zvolala brífing, aby sa k situácii vyjadrila.

Obvinenie Kaliňáka s Brhelom by malo byť podľa aktuality.sk založené na tom, že Brhel vraj doplácal Imreczemu peniaze k platu prezidenta FS. „Skutok je založený výlučne na lživej výpovedi kajúcnika Františka Imreczeho,“ povedal Kaliňákov advokát David Lindtner, ktorý je sám obžalovaný v inej veci. Jeho klient, teda exminister, by mal byť v najnovšom prípade obvinený ako organizátor. O čo vlastne ide?

Písal sa rok 2012, kedy Imrecze pracoval ako riaditeľ spoločnosti SAP Slovensko s.r.o., no 9. mája 2012 prestúpil na post prezidenta FS. „Zavolal mu Kaliňák, ktorý ho informoval o tom, že ho osloví Kažimír s ponukou na pozíciu prezidenta FS,“ píše sa v uznesení o obvinení v kauze Súmrak. Po nástupe do funkcie mal mať Imrecze rozhovor s Kaliňákom o platových podmienkach, keďže v SAP zarábal omnoho viac. „Kaliňák povedal, aby išiel urobiť dohodu o kompenzácii mzdy s Brhelom, a že si má dohodnúť ročne 200-tisíc eur,“ píše sa v uznesení. Kompenzácie za roky 2013 až 2018 mali byť Imreczemu vyplácané priamo Brhelom. V roku 2018 to malo byť už iba 100-tisíc eur.

To čo sa deje aktuálne na Slovensku nemá podľa Fica nič spoločné s demokraciou. Šéf Smeru pustil na úvod nahrávku, kde vyšetrovateľ okrem iného hovorí „Fica a Kaliňáka treba robiť, aby sa nevrátili“. Podľa Fica to dokazuje, že súčasné vládne strany nemali žiadny program a iba sa chcú zbaviť opozičných politikov. „Matovič, Mikulec a Lipšic nie sú originálni. Takto sa chceli zbaviť politických oponentov už iní politici v minulosti,“ povedal šéf Smeru.

„Veľké množstvo ľudí bolo nezákonne obvinených a zavretých do väzby. Niektorí zomreli,“ povedal Fico s tým, že nikto nevyvodil zodpovednosť za to, že mnohí, ktorí boli vo väzbe, majú podlomené zdravie. Smer napokon pustil aj nahrávku Matoviča, ktorý na nej povedal, že predčasné voľby chce v septembri preto, aby mali orgány činné v trestnom konaní viac času na prešetrenie káuz Smeru. „Toto je jasný dôkaz, že predčasné voľby nie sú v máji ani júni, ale až v septembri preto, aby dokončili špinavú robotu,“ myslí si Fico.

Podľa Fica si tak chce Matovič zabezpečiť, aby mohol v septembri hovoriť, že súčasná opozícia je obvinená, alebo odsúdená. „Nepotrebovali ani 24 hodín. My sme odhlasovali septembrové voľby 31. januára vo večerných hodinách. A včera večer sa NAKA na pokyn Matoviča a Mikulca rozhodla, že pristúpi k obvineniu z mimoriadne vážneho zločinu dôležitého politika Kaliňáka,“ povedal šéf Smeru vážne obvinenie s tým, že útok proti Kaliňákovi berie ako útok proti nemu samému. Pripomenul, že nedávno boli zbavení spolu s Kaliňákom, oligarchom Norbertom Bödörom a policajným exprezidentom Tiborom Gašparom obvinenia v kauze Súmrak na základe paragrafu 363. Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ale na nedávnom brífingu povedal, že v tejto veci stále koná. A práve najnovšie obvinenie, ako sme už písali, sa spomínali aj v kauze Súmrak.

„Imrecze porozprával rôzne príbehy. Je to len jeho výpoveď bez akýchkoľvek iných dôkazov. Dôveryhodnosť tohto kajúcnika je otázna. Imreczemu hrozí obrovský trest a preto si vymyslel príbehy, aby si zachránil život,“ povedal Fico. Tu treba dodať, že súd s Františkom Imreczem sa bude konať už budúci týždeň.

Fico prišiel s teóriou, že sa pracuje aj na opätovnom obvinení jeho osoby. A zašiel ešte ďalej: „Informácie ktoré máme k dispozícii naznačujú, že bude útok na Petra Pellegriniho. Hovorí sa o Richardovi Rašim a Denise Sakovej.“ Na zozname sú vraj aj koaliční politici vrátane Borisa Kollára. Podľa Fica bude obvinenie jeho osoby súvisieť s tzv. vojnou v polícii kedy chránil vyšetrovateľku Úradu inšpekčnej služby pani Santusovú.

K slovu sa dostal aj poslanec Smeru Richard Takáč, ktorý na úvod povedal, že verí vo víťazstvo jeho strany vo voľbách: „My polícii rozviažeme ruky. Lebo práve Matovič, Mikulec a Lipšic im tie ruky zviazali.“ Poslanec sa priznal, že nie je právnik, no podľa neho by nemali byť Kaliňák s Brhelom o obvinení.

