Pani ministerka spravodlivosti verejne klame a klamala aj pri smrti Lučanskom. "Už len toto znamená, že by mala odísť," vyzýva Fico.

Ako denník Plus JEDEN DEŇ priniesol prednedávnom v ELEKTRONIKE (firme Kolíkovej) je členom predstavenstva Lukáš Opett, ktorý je pre zmenu jej spoločník vo firme „Kolíková & Partners". Na tom by nebolo nič zvláštne, keby ELEKTRONIKA nezískala od vzniku Matovičovej vlády do konca roku 2020 zákazky približne za 1,490 milióna eur. Zaujímavé je to o to viac, že spoločnosť mala podľa finstat.sk za rok 2018 tržby v hodnote 898-tisíc eur a za rok 2019 1,062 milióna eur. Finstat.sk ešte nemá za spoločnosť údaje za rok 2020, no je zrejmé, že tržby má oproti predchádzajúcim rokom výrazne vyššie.

Podľa neho je najväčšou "hviezdou" čo sa týka firiem zatiaľ Matovič, ale minister pôdohospodárstva Mičovský spolu s Kolíkovou ho dobiehajú.

Predseda opozičného Smeru-SD komentuje aj tieto skutočnosti.