Premiér Igor Matovič (47) v úvode týždňa šokoval koaličných partnerov aj opozičných lídrov. Najavo totiž vyšlo, že zaobstaral veľké množstvo vakcíny Sputnik V, ktorá by na Slovensko mala prísť v priebehu nasledujúcich mesiacov. Nečakaná novinka mala za následok spŕšku kritiky aj odchod poslanca Tomáša Valáška z koalície. No zdá sa, že aj samotný premiér k tomu má čo dodať.

Informáciu o dodávke ruskej vakcíny oznámil ako prvý expredseda parlamentu Andrej Danko. Ten tak spravil pomocou videa na sociálnej sieti. V pondelok lietadlo priviezlo prvé dávky ruských vakcín na územie Slovenska. V Košiciach ich čakal samotný premiér s pripraveným mediálnym vyhlásením.

Zaujímavé pritom je, že o vakcíne Sputnik V rokoval za zatvorenými dverami, a to nielen čo sa týka verejnosti, ale aj koaličných partnerov. Tí sa o dodaní vakcín dozvedeli až potom, keď bolo rokovanie ukončené. Na Slovensko tak majú prísť do júna dva milióny vakcín Spuntik V. Na tajné rokovanie reagovali koaliční partneri s neskrývaným pohoršením, poslanec klubu a ľudí Tomáš Valášek pre spor odišiel z klubu Za ľudí aj zo strany.

Zdá sa však, že premiér ešte pri ruskej vakcíne Sputnik V nepovedal posledné slovo.

Na utorok ohlásil tlačovú konferenciu s názom: Neklamme si o Sputniku V.

Matovič chce tlačovkou reagovať na niektoré "nepresnosti, nepravdy, možno až lži", ktoré sa o Sputniku V šíria. V jej úvode si zaspomínal, že pred približne dvoma týždňami "Uznesenie bohužiaľ nepopdporila strana Za ľudí, ale reagovali tak, že ak minister Krajčí chce, môže nakúpiť vakcínu na ministerskú výnimku. "Priamy takýto súhlas zaznel po tom, ako neschválili uznesenie," pripomenul Matovič. Z papiera čítal konkrétne výroky popredných členov Za ľudí ohľadom nákup vakcín spred dvoch týždňa.

Premiéra sa podľa jeho slov dotkla aj kritika koaličných politikov či médií ohľadom zadováženia Sputnika V. Verejné odhováranie podľa neho mohli spôsobiť, že sa ruskí predstavitelia rozhodnú odstúpiť zo zmluvy o nákupe vakcíny. "Sputnik V je liek. Je to rovnaká vakcína ako všetky ostatné," vysvetlil Matovič s tým, že by sme mali prestať premýšľať nad tým, ktoju vyrába.

Jedným z dôležitých faktorov pri výbere vakcín bol podľa Matoviča aj februárový prieskum agentúry AKO, ktorá zisťovala ochotu ľudí zaočkovať sa ňou. "Čo je najdôležitejšie na Slovensko prídu 2 milióny vakcín, ktoré môžu zachrániť tisíce životov," dodal.

"Odložme politiku chvíľku bokom. Premenujme si to v hlavách na niečo iné - nazvyme to napríklad Apollo 15 a tvárme sa, že to bolo vyrobené v inej krajine," požiadal Matovič koaličných partnerov.

Možný odchod SaS a Za ľudí z koalície podľa Matoviča môže byť už vopred premyslený plán, pri ktorom strany čakali na vhodnú možnosť.

