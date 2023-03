Práve prebieha živé vysielanie. Všetky informácie budeme aktualizovať...

"Politika založená na slusnosti, odbornisti, spoločnom dialógu. Chceme, aby na Slovensku pokračovali reformy." Heger chce, aby Slovensko bolo sebavedomým spojencom demokratického sveta. "Chceme pomôcť ukrajine na ceste za jej vytúženým mierom." Vyjadril sa aj o orgánoch v trestnom konaní, ktoré majú byť slobodné, rovnako ako všetky menšiny na Slovensku. Zmienil sa o rozvoji diaľniciach, zdravotníctva,

Členmi budú napríklad minister obrany Jaroslav nad, Káčer, Bilčík.

"Nechceme to, čo tu 12 rokov budovali Fico a Pellegrini," vyjadril sa Heger.

Dočasne poverený premiér Eduard Heger v pondelok krátko pred polnocou oznámil odchod z hnutia OĽaNO. Na sociálnej sieti to odôvodnil tým, že má vlastnú víziu o politike. "Dnes sa moja úloha a poslanie v hnutí naplnili. Mám vlastnú víziu o politike. Viem, že ak ju chcem naplniť, musím sa vydať vlastnou cestou," vyhlásil.

Nová politická strana Eduarda Hegera sa bude volať DEMOKRATI.

Svoje pôsobenie v OĽaNO Heger označil za jednu z najdôležitejších životných etáp. "Dostal som od hnutia dôveru a príležitosť byť súčasťou vlády a neskôr riadiť našu krajinu. S hnutím som si prešiel dlhú spoločnú cestu. Zažili sme náročné aj pekné chvíle. Robili sme aj chyby, pretože nie sme dokonalí, pretože sme len ľudia," skonštatoval a poprial OĽaNO do ďalšieho politického života len to najlepšie. Líder hnutia Igor Matovič mu v komentári poďakoval za spoločnú cestu a poprial veľa šťastia.

Nový politický projekt by mal Heger tvoriť s dočasne poverenými ministrami Jaroslavom Naďom či Jánom Budajom. Všetci traja boli súčasťou predsedníctva OĽaNO. Šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš už cez víkend avizoval, že pokiaľ Heger z OĽANO odíde, hnutie mu "nebude robiť zle" a mal by vládu viesť až do predčasných parlamentných volieb.