Najdôležitejšími oblasťami na reformný plán sú podľa Hegera a spol.: Fiškálne reformy, zelená ekonomika, trh práce a sociálna udržateľnosť, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, zdravie, verejné inštitúcie, regulácie a digitalizácia. Dokument, ktorý predstavuje podrobné riešenia, má až 119 strán, v ktorých sa nachádzajú aj analýzy súčasného stavu.

Pri fiškálnej politike sa chce vláda venovať predovšetkým pružnejšiemu odchodu do dôchodku so zohľadnením strednej dĺžky života, zdaneniu osôb, ktoré presúvajú zisky do schránok v daňových rajoch, zníženiu zdanenia práce, či posilneniu kontroly. Viac sa o všetkých reformách dozviete, keď si pozriete záznam z tlačovej konferencie, ktorá sa konala v priestoroch Ministerstva financií pod názvom Predstavenie Národného integrovaného reformného plánu - Moderné a úspešné Slovensko:

„Toto je kvalitný dokument, pre kvalitnú diskusiu,“povedal v úvode tlačovky Heger s tým, že teraz sa môže otvoriť celospoločenská diskusia o tom, ktoré reformy použiť, a ktoré vylepšiť. Minister tvrdí, že taký obsiahly reformný plán Slovensko nezažilo od začiatku tisícročia a preto jeho realizácia nepotrvá iba pár rokov: „Nie je to práca na štyri roky, ale na desať rokov. Zo Slovenska to urobí krajinu, kde bude radosť žiť.“

Heger zopakoval 8 najdôležitejších oblastí a prezradil, že sa na tvorbe dokumentu „Moderné a úspešné Slovensko“ podieľalo niekoľko desiatok odborníkov a analytikov. „Najdôležitejšie je, aby malo Slovensko zdravé verejné financie, od toho sa to všetko odvíja. Nebudú tu teda žiadni naši ľudia. Budeme mať zdravotníctvo ktorého sa nebudeme báť, ale bude kvalitné pre pacientov a budú v ňom vytvorené dobré podmienky pre lekárov a sestričky.“

Minister financií tvrdí, že do diskusie s Európskou komisiou vstúpili už koncom leta, aby bol dokument vypracovaný čo najlepšie. Nenechali to teda na 15. októbra, kedy sa má ucelený plán odovzdať. Tvrdí aj, že bude odstránená byrokracia: „Vo verejnom obstarávaní pripravujeme zmeny, aby sme vedeli využiť prostriedky z EÚ rýchlo a efektívne.“

Minister financií Eduard Heger dnes predstavil plán obnovy s názvom Moderné e úspešné Slovensko. Zdroj: Martin Baumann

Iba nedávno vládu kritizovala opozícia a expremiér Robert Fico dokonca povedal, že vláda nemá pripravený žiadny plán. Heger sa dnes ostro ohradil: „To hovoria ľudia, ktorí tu za roky 2013 až 2019 minuli 6 miliárd a neurobili nič. My máme odhodlanie a reformy ideme zrealizovať. Bývalá vláda neurobila nič a preto sa krajina zastavila a prestali sme dobiehať vyspelú Európu.“

