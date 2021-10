Opozičný Smer má tlačové konferencie na dennej báze, no ešte nikdy si nepomohol pri tvorbe názvu brífingu maďarským politikom. Tentokrát ale spravili výnimku a podľa Ficovho Smeru premiér Maďarska Viktor Orbán cíti, že na Slovensku je údajné bezvládie!

Šéf Smeru Robert Fico sa spolu so svojimi kolegami už dlho snaží o predčasné voľby. Koalíciu kritizuje hlavne za množstvo obvinených bývalých nominantov jeho strany. Hovorí, že sú to všetko len politické procesy. Zatiaľ neprávoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika bol dokonca dvakrát podporiť priamo na súde. „Je neuveriteľné, ako svojvoľne táto sudkyňa rozhodovala. Toto bol monsterproces,“ povedal Fico po vynesení rozsudku. Kováčik dostal trest na 14 rokov nepodmienečne, ale odvolal sa, a tak vo veci rozhodne Najvyšší súd.

Okrem toho Fico kritizuje aj to, ako vláda vraj nezvláda boj s pandémiou, zvyšovanie cien energií a potravín a nedávno sa pustil aj do ministra hospodárstva Richarda Sulíka. No tŕňom v oku mu je predovšetkým šéf najsilnejšej koaličnej strany Igor Matovič. „Nespĺňa ani odborné, vzdelanostné, etické, morálne a pracovné kritériá na výkon akejkoľvek funkcie v tomto štáte,“ povedal Fico o Matovičovi.

Pozrite si naživo od 13.00 brífing strany Smer s názvom Orbán cíti, že na Slovensku je bezvládie:

Fico na úvod povedal, že mu veľmi záleží na dobrých vzťahoch s našim južným susedom. „Orbán chápe, že na Slovensku je bezvládie. Že teraz je ten čas uplatňovať si maďarské záujmy,“ povedal Fico o tom, že Maďarsko chce kúpiť pôdu na Slovensku. Maďarsko má podľa šéfa Smeru 400-miliónov eur na to, aby skupovalo poľnohospodársku pôdu v našej krajine.

„Zajtra podávame návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, aby vláda povedala, čo ide robiť, aby sa cudzie štáty nedostávali k našim pozemkom,“ povedal Fico. Smer chce, aby o tomto rokoval parlament, lebo to je podľa neho závažná téma. Poslanci by sa mali podľa jeho slov posadiť do rokovacej sály kvôli tejto veci už budúci týždeň.

Doplnil ho poslanec Smeru Richard Takáč: „Chceme počuť ako dosiahnuť to, aby sa naše lesy, polia a ďalšie pozemky nedostávali do vlastníctva zahraničných štátov.“ Smerákov prišiel na brífing podporiť aj nezaradený poslanec Tomáš Taraba: „Predpokladám, že koalícia schôdzu ani neotvorí, lebo nemajú riešenie.“