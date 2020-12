Na oddlženie nemocníc by mali ísť financie do výšky 575 miliónov eur. Ich finančnú stabilizáciu zo štátnych finančných aktív odobrila v utorok Národná rada (NR) SR. Návrh pochádza z dielne ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO). Možnosť zapojiť sa majú dostať všetky nemocnice bez ohľadu na ich právnu formu či vlastníctvo.

"Cieľom návrhu je riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti, ako aj realizáciu opatrení na úrovni nemocníc s cieľom zamedzovať ich ďalšiemu zadlžovaniu. Sprievodným podporným opatrením má byť uvoľnenie zdrojov na oddlženie nemocníc,"píše sa v predložených materiáloch.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že spolu s Ministerstvom financií SR vytvorilo finančný mechanizmus, v rámci ktorého budú mať veritelia možnosť uspokojiť svoje pohľadávky voči nemocniciam. Proces má byť transparentný, efektívny a postavený na princípe rovnakých podmienok účasti pre všetkých.

Poslankyňa Bittó Cigániková prízvukovala, že dúfa v pozitívny výsledok plánu ministra zdravotníctva. Podľa nej by sa záväzky mali splniť do prvého kvartálu 2021, no považuje to za nereálne.

Nemocnice je podľa poslankyne potrebné riadiť sieťovo a zmeniť by sa malo aj ich financovanie.