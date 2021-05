Čaputová, Heger, Kollár a Korčok o budúcnosti Európy: So Slovenskom majú JANSÉ plány!

Na tlačovej konferencií vystúpia prezidentka SR Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR Boris Kollár, predseda vlády SR Eduard Heger a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.

Slávnostné otvorenie Konferencie o budúcnosti Európy 🇪🇺 Sledujete naživo 🔴 Slávnostné otvorenie Konferencie o budúcnosti Európy 🇪🇺 Symbolicky pri príležitosti Dňa Európy sa začína celoeurópsky projekt Konfernecia o budúcnosti Európy. Konferenciu otvára prezidentka SR Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR Boris Kolár, predseda vlády SR Eduard Heger a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok. Konferencia o budúcnosti Európy bude séria debát a diskusií vedených občanmi, ktorá umožní ľuďom z celej Európy zdieľať svoje nápady a pomôcť formovať našu spoločnú budúcnosť. Takáto konferencia je prvá svojho druhu a ponúka nové verejné fórum pre otvorenú, inkluzívnu a transparentnú diskusiu s občanmi o niekoľkých kľúčových prioritách a výzvach. Cieľom je otvorená, úprimná a kritická diskusia na ktorú vás všetkých pozývame 🙂 Lebo #MYSMEEU 🇸🇰🇪🇺 Uverejnil používateľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Nedeľa 9. mája 2021

Je dôležité, aby sme pri diskusii o budúcnosti Európskej únie boli prítomní. Ide o príležitosť povedať, akú Európu chceme. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v nedeľu na otvorení Konferencie o budúcnosti Európy. Vyzvala na vecnú diskusiu.

Občan musí byť neoddeliteľnou súčasťou a stredobodom každej budúcej zmeny v Európskej únii (EÚ). Musí mať pocit, že naňho Únia nezabúda a vo svojich politikách dokáže zodpovedať na otázky jeho každodenného života. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) to uviedol v nedeľu, počas Dňa Európy na otvorení Konferencie o budúcnosti Európy.

Široká demokratická diskusia s verejnosťou, hľadanie zhody je to, čo Európu vystihuje a na čom môžeme ďalej úspešne budovať európsku budúcnosť. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v nedeľu na otvorení Konferencie o budúcnosti Európy. V príhovore deklaroval odvahu vlády robiť zmeny, a to aj formou plánu obnovy. Verí, že Únia bude naďalej dobrým miestom pre život pre súčasné i budúce generácie.