Boj Roberta Fica proti orgánom činným v trestnom konaní naberá posledné dni úplne nový rozmer. Po tom, ako ho spolu s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom obvinila NAKA, sa dlho hovorilo iba o tom. V poslednej dobe sa ale Fico vrátil do ofenzívy a dnes vyťahuje na príslušníkov NAKA ďalšie kompromitujúce slová.

V druhej polovici apríla bol Fico obvinený v kauze Súmrak spolu s Kaliňákom, exšéfom polície Tiborom Gašparom a oligarchom Norbertom Bödörom. Líder Smeru to pripisuje jeho opozičnej práci a tomu, že v minulosti ako šéf vtedy najsilnejšej koaličnej strany hovoril pravdu o politických oponentoch: „NAKA ma dnes obvinila ako opozičného lídra.“

Pravda je ale taká, že Fico je obvinený zo zločinu založenia a zosnovania zločineckej skupiny a aj prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa kvôli tomu, že sa nezákonným spôsobom dostával k daňovým tajomstvám a iným informáciám, ktoré potom zverejňoval na tlačových konferenciách. Svedčí proti nemu hneď niekoľko svedkov. Fico si ale myslí, že niekto chce zničiť Smer a preto iba nedávno podal trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania zločinu sabotáže na príslušníkov NAKA, prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry, sudcov Najvyššieho a Špecializovaného trestného súdu. Fico spomínal aj ministra vnútra Romana Mikulca, ako aj policajného prezidenta Štefana Hamrana a jeho predchodcu vo funkcii Petra Kovaříka.

Dnes chce Fico ukázať na ďalšie údajne nekalé praktiky vyšetrovateľov NAKA. Sledujte od 13.00 naživo brífing Smeru na tému "Nové dôkazy o fašistických metódach vyšetrovateľov NAKA":

Fico na úvod zopakoval včerajšie slová, že chce odvolať ministra vnútra Romana Mikulca. Potom sa šéf Smeru dostal k polícii. Podľa Fica je brutalita vyšetrovateľov NAKA neobmedzená: „Mikulec o tom vie, dáva na to súhlas a niekedy aj pokyny.“ Podľa šéfa Smeru by mali byť Čurila (príslušník NAKA, poznámka redakcie) a spol. postavení mimo službu: „Podľa metód aké používajú by nemohli robiť ani v koncentračnom tábore.“

Šéf Smeru trvá na tom, že spolu s Kaliňákom sú obvinený len kvôli politike. Ako dôkaz ukazuje niektoré citácie z vyšetrovacích spisov. Fico citoval aj vypovedajúceho príslušníka NAKA: „Mali sme na WhatsApp skupinu Apači, kde sme boli viacerí príslušníci NAKA. Ja, Dunčko, Čurila a ďalší. Je hrozné, ale písali sme také veci. Tešili sme sa keď sa niekto obesil.“

„´Čurila sa v ich komunikácii pýta, koho púšťajú do pi*e. Zadržať. Súhlas vybavím a potom uvidíme za čo.´ Čiže najskôr zadržia a potom chcú vymyslieť prečo zadržali,“ povedal Fico ďalšie závažné slová o vyšetrovateľoch NAKA.

Fico prezradil aj údajné ďalšie nechutnosti zo spisov. Tieto už naozaj vyrážajú dych: „Dunčko sa pýta Čurillu, koľko mŕtvych im prejde. Čurilla odpovedal že sedem. Pamätáte si keď sa prišiel za Makóa zaručiť nejaký farár? Čurilla im napísal ´zabite farára´. Čurilla povedal nejakému inému príslušníkovi, že bude zásah proti Kučerkovi a môže mu pozabíjať deti. Oni majú záľubu v zabíjaní.“

Slovo si potom zobral obhajca Norberta Bödöra Marek Para: „My sme pripravili sériu trestných oznámení ktoré v najbližších dňoch podáme.“ Ten pripomenul, že s Kaliňákom určite nemohol zakladať žiadnu zločineckú skupinu, lebo stoja proti sebe v iných prípade: „Ja som zastupoval Filipa Rybaniča, ktorý sa súdi s Kaliňákom. Napriek tomu, že na okresnom a aj krajskom súde Rybanič prehral, ja som sa nevzdal, podal dovolanie a proces sme vyhrali.“ Rybanič ako bankový úradník a zároveň asistent vtedajšieho poslanca za SaS Jozefa Rajtára nahliadol do bankového účtu Kaliňáka, z ktorého vyplývalo prepojenie na dnes už odsúdeného daňového podvodníka Ladislava Bašternáka.

Gašpar sa vyjadroval predovšetkým ku svojim veciam: „Podal som návrh na doplnenie dokazovania až 72-krát. Ani raz to nebolo akceptované. Ale treba v prípade dopočuť ešte 18-krát Makóa. Takéto je na Slovensku právo na obhajobu.“

Kaliňák začal poriadne tvrdo. Podľa neho má NAKA strach, že sa im prišlo na podvody. Dokazuje to vraj fakt, že zatvárajú advokátov: „Sú zúfalí. Riešia si svoje komplexy, lebo majú niektoré veci menej vyvinuté? Alebo neviem prečo. Skupina NAKA pod názvom Apači má na svedomí 10 ľudských životov.“ Exminister vnútra spomenul tri osoby, a to Mikulca (menovec ministra), Lučanského a Krivochenka. Medzi najznámejších obvinených, ktorí spáchali samovraždu patrí napríklad František Böhm.

„Rekonštrukcia kauzy Súmrak dokázala, že je to vymyslené. Tam kde boli Makó aj Imreczea čo ste vy novinári natáčali. Jeden povedal že miestnosť je vpravo, druhý vľavo, niečo nevedeli vôbec,“ povedal Kaliňák na záver brífingu s tým, že kauza Súmrak je len vymyslená, aby koalícia zničila Smer. Podľa Kaliňáka dokonca dozorujúci prokurátor Matúš Harkabus našiel 7 závažných pochybení vyšetrovateľa a niektoré úkony sa musia zopakovať.

Správu budeme aktualizovať.

