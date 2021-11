Nahrávka z chaty vyvolala veľké pobúrenie verejnosti kvôli tomu, že sa na nej Fico, Kaliňák, Para, Bödör a Gašpar mladší zhovárali aj o tom, ako postupovať v kauze Očistec. Práve v nej je obvinený Tibor Gašpar spolu s Norbertom Bödörom, exšéfom NAKA Petrom Hraškom a ďalšími bývalými vysokými predstaviteľmi polície. Nahrávka z chaty mala vzniknúť kvôli pytliactvu a preto by mala byť podľa Fica nelegálna. Šéf Smeru, ale aj Para už naznačovali, že podniknú aj právne kroky. Uvidíme, čo nové povedia dnes.

Sledujte naživo brífing Roberta Fica na tému: Pokračovanie rozhovorov z poľovníckej chaty za účasti advokátov Mareka Paru a Pavla Gašpara:

Fico na úvod brífingu povedal, čo je podľa neho za celou kauzou: „Vyšetrovateľ údajného pytliactva je bratom politicky angažovaného Juhása.“ Podľa šéfa Smeru oklamali sudcu, ktorý dal povolenie na odpočúvanie chaty klamlivými informáciami. Vraj boli vôbec prvýkrát takéto prostriedky nasadené proti pytliactvu. „Juhás mal nariadené, aby získal dôkazy na Fica a advokátov, ktoré by viedli k trestnoprávnej zodpovednosti. Alebo aj získať informácie, na predlžovanie väzby Norberta Bödöra a Tibora Gašpara. A chceli nás aj zdiskreditovať,“ povedal Fico.

„Viete si predstaviť, že Juhás zoberie nahrávky a rovno uteká za Lipšicom? Keď si to prebrali na špeciálnej prokuratúre, že tam nič nie je, tak to posunuli vám,“ prehovoril Fico k novinárom.

Slovo si zobral Pavol Gašpar, ktorý sa cíti byť v tejto veci poškodený. S kolegami chce prediskutovať právne kroky. „Prepáčte, že sa správam emotívne, ale bavili sme sa o mojom otcovi, ktorý bol rok vo väzbe. Doručenie pošty mu trvali tri mesiace. Toto sú veci, o ktorých treba písať. Nie krčmové reči za ktoré sa môžem hanbiť,“ povedal syn obvineného exšéfa polície.

Para tvrdí, že toho, čoho sa dopustili orgány činné v trestnom konaní ešte nezažil: „Je neprípustné, aby sa prostriedky polície zneužívali na politický boj.“ Všetko bolo podľa neho orientované na to, aby sa dozvedeli politickí oponenti o súkromných debatách. „Ja som viazaný mlčanlivosťou, lebo je to v utajovanej prílohe,“ dodal Para o tom, ako sa teraz vec rieši. Príkaz na odpočúvanie bol podľa neho nezákonný. „Kto dal pokyn na to, aby sa prepisovali advokátske tajomstvá a rozhovory politikov?,“ pýta sa Gašparov obhajca.

„Podal som minulý týždeň v tejto veci trestné oznámenie za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, marenia spravodlivosti, ohýbanie práva,“ povedal Fico. No potom začal oveľa tvrdšie k novinárom: „Môžete chrániť zadky a rite komu chcete, ale toto je štátny terorizmus. Želám vám, aby ste si sadli večer pred televízor a videli tam ako sa zhovárate v krčme s kamarátom. To je zásah do súkromia.“ Fico sa vrátil aj k svojej téme, kde rozhoduje ešte pred súdmi: „Noro Bödör, Dušan Kováčik a Kajetán Kičura sú nevinní.“

Oveľa závažnejšie sú ale jeho tvrdenia, ako to vraj bolo v prípade prípadu údajného pytliactva a vyšetrovateľa Juhása: „Krajská prokuratúra opísala ako si vymyslel pytliactvo, ako 10 mesiacov v tom prípade nikoho nevypočul, ako nadhodnotil skutkovú podstatu, že tam dal zbraň a tú nemôže použiť proti človeku, nie proti zvierať a nakoniec tam dal ešte aj pranie špinavých peňazí.“

Prečítajte si tiež: