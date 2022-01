Člen predsedníctva Hlasu Róbert Puci tvrdí, že sa snažil z ministerstva dostať zákonným spôsobom informáciu, kto rozhodol o schválení vzorca vyplácania dvoch miliónov eur za zber údajov o sviniach na Slovensku. Ministerstvo mu vraj ale údaje odmietlo poskytnúť, no napokon sa dostal k zaujímavým skutočnostiam: „Informácie, ktoré sme dostali, poukazujú na to, že nastavenie vzorca mal schváliť Vlčan. Zároveň o tejto ´podpore´ nechcel minister verejnosť informovať.“

Vďaka zvláštne nastavenému vzorcu dostala podľa kritikov firma rodiny štátneho tajomníka OĽANO Milana Kyseľa 4500 eur na každú zo šiestich svíň a 10,5-tisíc eur získal aj Augustín Polák, ktorý vo voľbách kandidoval za OĽANO. „Keďže všetci vieme, o aký druh pomoci ide, neodporúčam tlačovú konferenciu, maximálne tlačovú správu,“ píše sa v jednom z uniknutých emailov z prostredia ministerstva pôdohospodárstva. Vlčan ale tvrdí, že nič neskrývali a výzvu na dotácie odkomunikovali dostatočne. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová ale pre TA3 prezradila ako to bolo: „My sme nevedeli, kedy bude výzva zrealizovaná. Vedenie komory nebolo oslovené ministerstvom pôdohospodárstva.“

Pozrite si od 14.00 naživo brífing strany Hlas, ktorá chce zverejniť ďalšie nezrovnalosti pri dotáciách:

Ako prvý si z Hlasu zobral slovo Richard Raši: „OĽANO začína byť na Slovensku symbolom korupcie.“ Politik pripomenul obvinenie poslankyne OĽANO Moniky Kaveckej, kauzu nominanta Matovičovej strany, ktorý vlastnil mobilné odberové jednotky a zároveň o nich na ministerstve rozhodoval. Spomenul aj štátneho tajomníka Milana Kyseľa, ktorý musel odísť z funkcie kvôli tomu, že firma jeho rodiny dostala na jednu sviňu 4500 eur.

Puci sa rozhovoril priamo o skutočnostiach a podozreniach z korupčného správania: „Na úvod mi dovoľte krátky sumár kauzy najdrahších svíň Slovenska. Dva milióny eur si rozdelilo len 86 subjektov. Z 2953 chovateľov ošípaných bolo podporených len 120 fariem. Na zapojenie do výzvy bolo 10 dní. Ide o najkratšiu výzvu desaťročia.“ Puci potom ukázal vzorec, podľa ktorého sa rozdeľovali dotácie a označil ho za šialený. Podľa neho dostala firma blízka Kyseľovi 20-krát viac peňazí na jednu sviňu, ako je cena jednej prasnice.

Poslanec Smeru Puci zároveň tvrdí, že Vlčan pri svojej obhajobe klamal: „Včera verejne tvrdil, že podporili 97 % chovateľov ošípaných. Ministerstvo podporilo len 4 %.“ Podľa Puciho bolo Vlčanove druhé klamstvo to, že pri dotáciách zohľadňovali akú časť produkcie umiestnili farmy na Slovenskom trhu: „Ak 6 svíň Kyseľa vyprodukuje ročne 40 odstavčiat a všetky ich rozpredá po dedine, tak si zaslúži 4500 eur na jednu prasnicu?“ Podľa Puciho bolo klamstvom Vlčana aj to, že o výzve vedeli všetky organizácie. SPPK ale o výzve nevedela. Dokonca vraj ani ďalšie organizácie. „Minister si pomohol aj klamstvom, že dali reklamu do jednej televízie. Pán minister buď klamete, alebo ste porušili zákon o verejnom obstarávaní,“ dodal Puci s tým, že agrorezort vtedy nezverejnil žiadnu zmluvu na reklamu.

„Minister súhlasí s tým, aby to išlo ako je to pripravené a bude to bez medializácie," prečítal Puci jednu vetu z emailovej komunikácie na ministerstve. Podľa poslanca je to dôkaz, že Vlčan sám zabezpečil, aby sa o výzve nik nedozvedel. Poslanec ukázal aj dotazník s 13 otázkami, ktoré sa podľa neho dajú vyplniť za 5 minút: „Na základe vyplnenia dotazníka bol nárok na sumu, ktorú dostala rodina štátneho tajomníka.“ Hlas pre tieto informácie preto žiada okamžité odstúpenie Vlčana a vrátenie peniaze od rodiny Kyseľa a aj kandidáta OĽANO vo voľbách Poláka, ktorý dotáciu taktiež dostal.

Puci zašiel ešte ďalej: „V najbližších dňoch podáme v tejto veci trestné oznámenie a žiadame Národný kontrolný úrad, aby v kauze najdrahších svíň na Slovensku začali konať.“ Hlas chce zároveň iniciovať vytvorenie online registra, na ktorom budú evidované výzvy po vzore Centrálneho registra zmlúv, kde sa zverejňujú všetky zmluvy štátnych inštitúcií.

Vlčan neplánuje zo svojej funkcie odstúpiť, je to pre neho bezpredmetné. Uviedol to ešte včera v reakcii na viaceré výzvy na jeho demisiu. Odmieta, že kritizovaná výzva na podporu chovu ošípaných nebola dostatočne zverejnená: „Hovorím všetkým tým, ktorí ma kritizujú, aj z Hlasu a tvária sa dnes ako svätí za dedinou a sú zodpovední za zlý stav slovenského agropotravinárskeho komplexu, že my sme nič nezakrývali. Aj tejto relatívne malej výzve na 2 milióny eur sme venovali dostatočný mediálny priestor.“