Minister financií Igor Matovič nedávno avizoval, že na vládu predloží desaťpercentné zvýšenie platov v školstve v spojení so zdanením ruskej ropy, liehu, hazardu a regulovaný odvod. Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling je ale vo vláde za stranu SaS, ktorá akékoľvek zvyšovanie daní odmieta. Matovič sa preto rozhodol prehovoriť.

Matovič sa ROZHNEVAL a PUSTIL sa do Gröhlinga: Minister sa POSTAVIL voči VLASTNÝM!

Koaličná kríza eskaluje čoraz viac. Vládne strany sa najskôr posekali kvôli protiinflačnému balíčku, ktorí kritizovali ekonómovia, ústavní právnici, ako aj samosprávy. Protiinflačný zákon, ktorý do parlamentu presadil Matovič a koalícia ho schválila bez SaS, no s podporou radikálnej časti opozície, napokon vetovala prezidentka Zuzana Čaputová. Sulíkovci sa následne odmietli zúčastňovať koaličnej rady kvôli praktikám šéfa OĽANO.

Matovič stále tlačí aj na zvyšovanie daní, vďaka ktorým chce zlepšiť platové podmienky v školstve. Gröhling si ale myslí, že šéf štátnej kasy robí z učiteľov rukojemníkov. Liberáli dokonca hovoria o vydieračských praktikách. „Platy v školstve sa dajú bez problémov zvýšiť vďaka nadvýberu daní. Netreba na to pochybné dane z ropy či alkoholu, ktorých výnos nevie vôbec nikto predpovedať,“ napísal Gröhling na sociálnej sieti. Matovič podľa Gröhlinga avizoval, že daň z ropy prinesie 300 miliónov eur, no jeho analytici hovoria o 25 miliónoch: „Čiže zvýšenie platov by bolo buď 16,6 %, alebo 1,4 %. Čo je teda značný rozdiel.“

„Snažil som sa kolegov z SaS dostať na palubu, lebo sme žiadne nezvyšovanie daní bohatých firiem vo vládnom programe nemali. Gröhling vetoval zvyšovanie platov učiteľov,“ povedal Matovič na úvod brífingu s tým, že platy chce učiteľom vylepšiť o 10 % zvýšením niektorých daní.

Nadpríjmy o ktorých hovorí Gröhling sú podľa Matoviča nepoužiteľné, lebo sa minú, alebo sa už minuli inde. Nadpríjem má byť podľa šéfa štátnej kasy 327 miliónov eur: „Na prídavok na dieťa sme dali 133 miliónov eur, energie 52 miliónov, na priemyselný park 88 miliónov, zdravotníctvo 160 miliónov, inak do energií 250 miliónov, opatrenia ministerstva financií 250 miliónov, pre ministerstvo obrany kvôli vojne u susedov 250 miliónov, na Ukrajincov 100 miliónov a ešte na nich dáme 335 miliónov. Peniaze investované do Ukrajincov nám budú preplatené z európskych fondov.“

Matovič preto navrhol zvýšiť dane z liehu, hazardu a dane z regulovaného odvodu. Pri regulovanom odvode vraj ide zhruba o 100 firiem: „Budem to navrhovať na každej vláde. Ono sa to raz zlomí.“

„Pri odvolávaní Sulíka by mali aj poslanci OĽANO hlasovať so svojim najlepším vedomím a svedomím,“ povedal minister o návrhu Smeru. Matovič sa vyjadril aj k ďalším témam. Verí, že poslanci prelomia Čaputovej veto. Šéf OĽANO si myslí, že tí, ktorí hlasovali za protiinflačný balíček prvýkrát, budú aj v opakovanom hlasovaní. Minister dostal aj otázku na Smer, ktorý chce referendum o predčasných voľbách: „Urobím všetko preto, aby sa mafia nevrátila k moci.“

Matovič prišiel aj so zaujímavým návrhom: „Dajme na koaličnú radu kameru. Je to tam bez nej čistá psychiatria. Keby tam bola, tak aj Sulík by tam začal chodiť. A navrhujem, aby boli kamery aj na rokovaní vlády.“