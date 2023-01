Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na čele s jej najvyšším predstaviteľom Danielom Lipšicom sa rozhodol prehovoriť k závažným kauzám, ktoré otriasajú Slovenskom. To, že sa bude hovoriť o naozaj dôležitých prípadoch svedčí aj obsadenie brífingu. Za ÚŠP prehovoria známi prokurátori z exponovaných káuz, ako Ondrej Repa, Matúš Harkabus, Ladislav Masár, ale aj riaditeľ odboru všeobecnej kriminality Vladimír Kuruc.

Okrem Lipšica sa dnes pred verejnosť postaví aj Repa, ktorý dozoroval(je) známe kauzy spojené so stranou Smer, ako napríklad Očistec. V nej sú obvinení policajný exprezident Tibor Gašpar, bývalé vedenie NAKA, oligarcha Norbert Bödör a ďalšie osoby. V tomto prípade sa ale sudca Peter Pulman obrátil na Ústavný súd, aby ten posúdil súlad zákona o prokuratúre s ústavou. Obhajoba totiž napádala nestrannosť ÚŠP. Repa dozoruje aj kauzu Fatima, v ktorej figuruje ako obžalovaná bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská.

Harkabus dozoruje napríklad kauzu Kuciak, alebo prípad obžalovaného expolicajta Mariána Kučerku, ktorý sa vyhýba pojednávaniu na Najvyššom súde, lebo sa vraj nachádza v Bosne a Hercegovine, kde údajne ochorel. Masár ako poverený prokurátor podal do parlamentu žiadosť o vyslovenie súhlasu so vzatím do väzby šéfa Smeru Roberta Fica v kauze Súmrak. V nej bol okrem Fica obvinený aj exminister vnútra Robert Kaliňák, Gašpar a Bödör. Generálna prokuratúra napokon všetkým štyrom obvinenie zrušila cez paragraf 363.

Sledujte od 11.30 naživo brífing ÚŠP na čele s Lipšicom:

Prečítajte si tiež: