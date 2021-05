Výdavky Slovenskej republiky sa tento rok vyštverajú na 27,6 miliardy eur. Zákon z dielne ministra financií podporilo 79 zo 127 prítomných poslancov. Za hlasovali poslanci OĽANO, Sme rodina a Za ľudí. Koaličná SaS sa zdržala hlasovania. Proti bola opozícia a nezaradení poslanci.

Rovnako ako výdavky sa zvýši aj plánovaný schodok rozpočtu. Stúpne z necelých 8,1 miliardy eur až na 11,8 miliardy eur. Sledujte naživo brífing Igora Matoviča:

Miliarda eur ktorá bola vyčlenená na následky koronavírusu bola podľa šéfa OĽANO minutá už koncom februára. „Minutá neznamená, že bola vyhodená niekde z okna Ministerstva financií,“ povedal Matovič. Peniaze vraj išli na preplácanie nákladov na mzdy a odvody, zvýšenie PN, preplácanie liekov, testovanie, očkovanie, a podobne. „Preto som musel pristúpiť k tomu, aby som prišiel do parlamentu a požiadať o navýšenie štátneho rozpočtu,“ povedal Matovič s tým, že jeho misia sa podarila.

Matovič je rád, že sa poslanci OĽANO, Sme rodina a Za ľudí prejavili ako zodpovední ľudia. Minister financií sa pri svojom príhovore medzi riadkami navážal do SaS za nepodporenie návrhu. Ešte ďalej zašiel poslanec OĽANO György Gyimesi: „Táto schôdza mala pridanú hodnotu, a to, že rady opozičných strán sa rozšírili o SaS.“ Gyimesi tvrdí, že SaS 17 dní vyjednávala o každej jednej položke: „Keď zistili, že všetky položky v rozpočte sú oprávnené, tak len preto, aby ostali za pekných a chrumkavých, tak sa rozhodli, aby sa z rozpočtu vyškrtla jedna miliarda z rezerv na tretiu vlnu COVIDu.“

Minister financií sa dostal aj k správe SIS, ktorá bola čítaná v parlamente: „Vo mne vyvolávajú viac pochybností informácie, ktoré komunikuje opozícia. Prifarbujú ich rôznymi konšpiráciami a preto si myslím, že nakoniec bude najlepšie riešenie zverejniť čo najviac zo správy SIS čítanej v parlamente.“

Daňová reformu ktorú nedávno Matovič sľuboval vraj opäť stojí na koaličnom partnerovi SaS: „Nebudeme zvyšovať DPH ako hovorí SaS. Nebudem hovoriť odkiaľ zoberieme na to peniaze. Poviem to keď reformu predstavím.“ Podľa ministra liberáli už tri týždne zavádzajú a preto sa posunul harmonogram príprav daňovo-odvodovej reformy. Matovič pred tromi týždňami tvrdil, že do dvoch týždňov budú známe detaily.

Správu budeme aktualizovať.