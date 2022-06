Protiinflačný balíček ministra financií Igora Matoviča nielenže rozhádal koalíciu, ale postavil do pozoru aj ekonomických a právnych expertov. Prvým vadila neadresnosť finančných balíčkov, a tým druhým neoprávnené skrátené legislatívne konanie pri schvaľovaní parlamentom. Prezidentka Zuzana Čaputová protiinflačný balíček vetovala. To nenechalo chladným Matoviča, ktorý na 16.30 ohlásil brífing. Na rovnaký čas zvolal brífing aj premiér Eduard Heger.

Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie protiinflačný balík. Vetuje ho vo všetkých častiach, týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023. Svoje rozhodnutie oznámila počas utorkového vyhlásenia v Prezidentskom paláci. V prípade prelomenia veta sa obráti na Ústavný súd! Hlava štátu pripomenula, že nerozporuje tie časti, ktoré majú umožniť okamžitú pomoc. Prekáža jej, že ustanovenia, ktoré majú platiť od nového roka, boli schválené v skrátenom legislatívnom konaní. Pri týchto častiach podľa nej neboli naplnené podmienky pre zrýchlený režim.

Prezidentka zároveň vyzvala vládu, aby ľuďom v chudobe pomohla ešte viac a to čo najskôr. Vláda má podľa nej pomôcť vyše 200-tisíc ľuďom, ktorých sa protiinflačný balík netýka. Pripomenula, že legislatíva je viazaná na deti. „Tých, ktorí čelia chudobe, sú pracujúci, majú odrastené deti, alebo deti vôbec nemajú. Alebo sú to matky samoživiteľky, starajú sa o viac detí a z tohto dôvodu sa nemôžu zamestnať, alebo jednoosoboví dôchodcovia,“ skonštatovala počas vyhlásenia Čaputová.

Matovič okamžite zvolal brífing s názvom Reakcia na rozhodnutie prezidentky. Na rovnaký čas oznámil tlačovku však aj premiér Eduard Heger. Brífing začal o 16.30, Matovičov napokon o čosi neskôr.

„Vyjadrenie pani prezidentky rešpektujem. Potrebujem sa oboznámiť s podrobnosťami jej rozhodnutia a na základe toho zvolím ďalší postup,“ povedal Heger na úvod krátkeho brífingu.

Kontinuálne prešiel na druhú tému, ktorou je zvyšovanie daní. Heger prezradil, že odmieta postoj SaS vetovať zvyšovanie daní: „Daň z regulovaného odvodu, hazardu, alkoholu a ropy sú legitímne nástroje v tomto čase. Ak si SaS bude uplatňovať veto, budem presadzovať, aby bolo rešpektované.“ Heger chce veto rešpektovať kvôli udržaniu koalície a vlády.

Heger sa v rýchlom slede dostal aj k tretej téme, ktorej sa chcel na brífingu venovať, a tou je výnimka na na ruskú ropu: „Stojím si za tým, že to čo som dohodol pre Slovensko je lepšia dohoda, ako pôvodný návrh. Treba si uvedomiť, že to čo sme v Bruseli dohodli je časovo neobmedzená výnimka na dovoz ruskej ropy.“ To podľa premiéra znamená, že Slovensko môže dovážať ruskú ropu dovtedy, pokiaľ bude potrebovať. Teda túto výnimku máme na neobmedzený čas.

„Z dôvodu energetickej bezpečnosti a aj toho, že nechceme financovať ruskú vojnu na Ukrajine, urobím všetko preto, aby sme sa ako krajina od ruskej ropy odpojili čo najskôr,“ povedal Heger s tým, že treba nájsť alternatívne zdroje ropy. Podľa premiéra vraj všetky krajiny okrem Česka deklarovali, že po 8 mesiacoch už nechcú dovážať produkty u ruskej ropy: „Darmo by som vyrokoval výnimku na 50 rokov, oni už tieto produkty nechcú Jediná výnimka je Česká republika na 18 mesiacov.“

„Dovoľte mi, aby som sa na záver vyjadril k tvrdeniu Richarda Sulíka, že som nechcel vyrokovať predĺženie osem mesačnej výnimky. Tieto tvrdenia sú zavádzajúce a nepresné,“ povedal na záver krátkeho brífingu Heger.

Brífing Matoviča:

Matovič začal svoj brífing tak ako ho poznáme – zhurta. Podľa neho chvíľe, ktoré sme zažívali posledných 12 dní boli zlomové, aby sme videli, kto za koho kope: „Áno, myslím na prezidentku, a že sa potrebovala zodpovedne rozhodnúť. Ja sa jej rozhodnutiu nečudujem. Je dlhodobo známe, že pani prezidentka je progresívna liberálka a ja stojím na úplne opačnom brehu. Som prorodinný konzervatívec a preto som očakával, že naše postoje budú diametrálne odlišné.“

Minister financií tvrdí, že len od Čaputovej záležalo, či sa 200 eur na dieťa rodinám dostaví, alebo nie. Prezidentka podľa Matoviča súdila dve strany. Tou prvou bol vraj záujem troch miliónov detí a ich rodičov a na strane druhej bol záujem protirodinnej koalície: „Kde stáli vedľa seba Mazurek, Fico, Pellegrini, Sulík a spol. Prezidentka dala za 12 dní obrovský priestor ľuďom, ktorí bojovali proti pomoci rodinám. Mne ako obhajcovi tohto návrhu nedala ani minútu. Týmto prezidentka odoprela právo na obhajobu rodín s deťmi.“

