Premiér Eduard Heger po návrate z Ukrajiny vyhlásil, že Ukrajina je náš priateľ a sused. Opoziční politici Robert Fico a Peter Pellegrini sa podľa jeho slov správajú, ako ruskí agenti. „Môžeme už len čakať, kedy sa dozvieme, že sú aj oni platení z ruských peňazí,“ uviedol. Oboch menovaných Heger pozval na návštevu na Ukrajine a označil ako "zapredancov". „Podľa všetkého by vítali ruských vojakov so sovietskymi vlajočkami,“ povedal. Heger tiež zdôrazdnil, že vzdušná obrana je napriek odstúpeniu systému S-300 zabezpečená najlepšie v hostórii republiky. Práve prebieha živé vysielanie. Všetky informácie budeme aktualizovať...

Ukrajina patrí do Európskej únie. Počas piatkového stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve to vyhlásil predseda vlády SR Eduard Heger.

TASR o tom informovala na základe videozáznamu, ktorý zverejnila kancelária ukrajinského prezidenta. "Chcem odkázať všetkým Ukrajincom a Ukrajinkám, že sme veľmi vďační, že bojujete aj za nás a za naše hodnoty. Bojujete za slobodu a demokraciu, ktorú aj my vyznávame. Aj my sme žili dlhé roky v režime pod Sovietskym zväzom a o to viac si vážime slobodu, ktorú dnes máme a za ktorú vy dnes bojujete," uviedol Heger po boku ukrajinského prezidenta.

VIDEO: Prezident Zelenskyj po stretnutí s premiérom Hegerom

Eduard Heger ďalej vyhlásil, že Ukrajina má právo získať štatút kandidátskej krajiny. "Veríme, že s našou pomocou Ukrajina zvíťazí nad ruským agresorom, vyženie tohto agresora zo svojho územia a bude môcť rýchlo obnoviť svoju krajinu aj za pomoci Slovenska a ďalších krajín a bude sa môcť stať členom Európskej únie," dodal slovenský premiér. "Slovensko podporuje Ukrajinu nielen slovami, ale aj skutočnými krokmi. Som vďačný predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi a celému slovenskému ľudu za nevyhnutnú vojenskú pomoc, ako aj srdečné prijatie našich ľudí," uviedol Zelenskyj.

Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Heger zdôraznil, že darovanie systému neznamená, že Slovenská republika sa stala súčasťou ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Systém protivzdušnej obrany nahradí batéria systému Patriot. Doraziť má v priebehu budúceho týždňa a poskytnú ju americkí spojenci. Doplní tak dve batérie systému Patriot od Nemcov a jednu od Holanďanov.

Eduard Heger navštívil Kyjev spoločne s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom. Šéfka EK sľúbila Zelenskému rýchlejší začiatok rokovaní o členstve Ukrajiny v EÚ. Pri osobnom stretnutí v Kyjeve mu dala dotazník, ktorý sa má pre EÚ stať východiskovým bodom pri rozhodovaní o potenciálnom členstve Ukrajiny.

