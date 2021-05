Minister školstva Branislav Gröhling (47) počas tlačovej besedy prekvapil. Hlavnou témou boli výrazné investície do digitalizácie školstva!

Do digitálnych technológií pre učiteľov a žiakov investuje ministerstvo školstva 40 miliónov eur. Prvé zariadenia majú prísť do škôl už v septembri. Školy budú môcť o prostriedky požiadať prostredníctvom výzvy. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) to označil za začiatok "digitálneho skoku" v školstve. Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii. Ohlásil tiež vznik pozície tzv. digitálnych koordinátorov. Všetky informácie budeme aktualizovať...