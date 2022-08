Sme rodina sľubovala pred voľbami výstavbu 25-tisíc bytov ročne, ktoré si môžu ľudia prenajať za veľmi výhodnú cenu na neobmedzene dlhý čas, respektíve doživotne. Malo to pomôcť hlavne mladým rodinám, ale aj ďalším obyvateľom, ktorí si na vlastné bývanie musia brať obrovské úvery, alebo žiť v drahom podnájme. Jedno ani druhé pri tom nemusia stačiť splácať. No od volieb už prešlo 2,5 roka a ešte sa nezačal stavať ani jediný byt.

Všetko ale môže byť inak už onedlho. Kollár včera naznačil, že dnes ľudí poteší, no nechcel prezradiť detaily: „Zajtra sa dozviete.“ Naznačil ale aspoň to, že peniaze na výstavbu sú pripravené a v dohľadnej dobe by sa malo začať s realizáciou výstavby. Pozrite si od 13.30 brífing Kollára, Krajniaka a Holého na tému: Nájomné bývanie. Vyhodnotenie výsledkov dotazníka k zisťovaniu reálneho záujmu o nájomné bývanie medzi prvou vzorkou obyvateľov a predloženie návrhu cenovej mapy nájomného do medzirezortného pripomienkového konania.

Prečítajte si tiež: