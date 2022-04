Svet pred dvomi týždňami obleteli fotografie, ako Heger stojí uprostred vojnou zdecimovanej Buče. Jeho neveriace pohľady na to, čo dokáže spraviť brutalita, hovorili za všetko. „Zdevastované mesto a desiatky mŕtvych civilistov, ktorí boli zavraždení krutým spôsobom. Videl som aj masové hroby. Tento pohľad mnou hlboko otriasol,“ napísal na sociálnej sieti Heger s tým, že Putinovi nesmieme dovoliť pokračovať vo vojnových zločinoch.

V čase Hegerovej návštevy šéf Smeru Robert Fico (57) strašil, že darovaním S-300 sme vtiahnutí do vojny, a expremiér pridal aj ďalší výrok: „Rusko sa rozhodlo riešiť ohrozenie vlastných národných záujmov vojenskou silou. Ide o americko-ruskú vojnu.“ Fico, rovnako ako predseda Hlasu Peter Pellegrini (46), v súvislosti s vojnou často hovorí, že pomáhať netreba len utečencom, ale aj Slovákom, čím sa medzi ľuďmi môže vytvárať dojem, že Ukrajinci nám „berú“ peniaze. Pravda je však iná: „Európska únia bude preplácať 100 percent prostriedkov vynaložených na pomoc utečencom z Ukrajiny,“ píše sa v schválenom uznesení Európskeho parlamentu.

„Fico má radosť z vojny na Ukrajine i z inflácie. Ruskú agresiu využíva na to, aby občanov štval proti ukrajinským matkám, ktoré sa u nás s deťmi ukrývajú pred vraždením a znásilňovaním,“ povedal Heger s tým, že je zarážajúce, koľko zlomyseľnosti a nenávisti sa do Fica zmestí. Premiér zároveň reagoval na kritiku šéfa Smeru a Pellegriniho na to, že sme Ukrajine darovali S-300: „Podľa dvojčiat Fica a Pellegriniho je darovanie S-300 ohrozenie obranyschopnosti Slovenska. Sú to obludné lži! Dvojčatá nevyrušuje, že Ukrajina potrebuje ochranný dáždnik. Cieľom ruských útokov sú domácnosti, nemocnice, školy.“ Podľa Hegera vrátil Putin do Európy násilie a vojnu a nezastaví ho ani myšlienka na nevinných civilistov.

Hegerovu ráznejšiu komunikáciu si všimol aj politológ Tomáš Koziak, podľa ktorého bola pre premiéra návšteva Ukrajiny s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou (63) obrovská škola: „Vojna a stretnutie s Volodymyrom Zelenským (44), ktorý je vo svete symbolom osobnej statočnosti, bola obrovská politická aj ľudská skúsenosť. Keď sa prechádzal po Buči a videl následky vojny vo svojej najstrašnejšej podobe, tak to s ním určite pohlo a komunikácia začala byť oveľa tvrdšia voči tým, ktorí popierajú to, že je to ruská agresia, resp. ktorí relativizujú vinu Ruska,“ vraví odborník s tým, že Hegerovu zmenu hodnotí pozitívne, lebo premiérovi vraj pomohlo aj stretnutie s von der Leyenovou: „Stretol sa tam s niečím, čo sa nazýva svetová politika, vo veľmi praktickom a reálnom podaní.“

